Tarča: Pritiski in vmešavanje politike v dobavo zaščitne opreme

Podobnik, Peterle in drugi pritiske zanikajo

Pošiljka zaščitne opreme na Brniku iz Kitajske. Foto: Voranc Vogel/Delo

Židan: »To spominja na orožarsko afero pred 30 leti«

V oddaji Tarča na TV Slovenija so nocoj razkrili pričevanja in dokumente o vmešavanju predstavnikov ministrstva za gospodarstvo v posel za dobavo mask in respiratorjev s strani družbe Geneplanet. Razkrili so tudi pritiske politikov, kot stain, za posle nekaterih manjših podjetij. Vsi pritiske zanikajo.Minister za gospodarstvoje marca po poročanju novinarjev TV Slovenija posredoval pri Zavodu za blagovne rezerve, da bi sklenili pogodbo z družbo Geneplanet za dobavo medicinskih ventilatorjev v vrednosti osem milijonov evrov, še preden je podjetje posredovalo bančno garancijo za posel. Podjetje je bilo privilegirano tudi pri dobavi treh milijonov zaščitnih mask v vrednosti nekaj več kot 10 milijonov evrov.Uslužbenec blagovnih rezerv, ki je med bolniško odsotnostjo nadomeščal takratnega direktorja, je za Tarčo med drugim opisal, da si je Počivalšek osebno najbolj prizadeval za sklenitev posla z Geneplanetom. »Na zavod je poslal tudi svojo odposlanko, ki je pritiskala na nas, na direktorja, vpila na vodjo finančne službe, naj nakaže denar podjetju,« je opisal.Pritiske za sklenitev posla z Geneplanetom sta po njegovih opisih nadaljevala tudi dva od članov ekspertne skupine za nabavo opremein Potočnikova, ki sta se zavzemala za to, da dobi podjetje tudi posel za dobavo mask tipa FFP2.Terče, ki je kot predstavnik gospodarskega ministrstva deloval pro bono in nekaj časa tudi brez pogodbe, je v pisnem pojasnilu za Tarčo zagotovil, da je deloval transparentno in v interesu države, da ni nikoli na nikogar pritiskal.Po navedbah Tarče se je v začetku aprila v zadevo vmešal tudi vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije, ki naj bi osebno poklical v zavod za blagovne rezerve in spraševal o projektu. Gale mu je posredoval dokumentacijo, ki jo je Travner zahteval.Predsednik SLSje medtem po poročanju Tarče po telefonu pritiskal na direktorja blagovnih rezerv Zakrajška za sklenitev posla z majhnim podjetjem Dobnik Trade iz Slovenske Bistrice. Po Galetovem opisu naj bi Podobnik Zakrajšku tudi grozil z izgubo službe. Podobnik je v pisnem pojasnilu za oddajo razložil, da je posredoval na prošnjo župana Slovenske Bistricein zavrnil očitke o grožnjah.V reševanje težav z opremo pa se je vključil tudi nekdanji evropski poslanec, ki je skušal pri Zakrajšku posredovati, da bi blagovne rezerve sklenile sedemmilijonski posel s podjetjem njegove hčereza dobavo mask iz Nemčije. Peterle je za Tarčo zatrdil, da ni posredoval za hčerin posel, ampak je želel le pomagati Sloveniji, potem ko se je nekdo s civilne zaščite obrnil nanj.Za sklenitev posla s podjetjem Inovatio iz Maribora za dobavo mask v vrednosti enega milijona evrov pa naj bi pri zavodu za blagovne rezerve posredoval tudi državni sekretar na ministrstvu za obrambo, ki je tudi vodja medresorske delovne skupine za pregled ponudb za opremo. »Prav za tega ponudnika so bili pritiski nenavadni,« je za Tarčo dejal Gale. Jaklin je za Tarčo zagotovil, da s podjetjem Inovatio ni povezan.Tudi za sklenitev posla s koroškim trgovskim podjetjem Acron, kjer je sicer zaposlena mama obrambnega ministra, naj bi po besedah Galeta pritiskali iz krogov Počivalška. Acron se je sicer po oceni Galeta izkazal za resnega dobavitelja, ki je pripeljal opremo, a je ves čas tudi imel položaj privilegiranega dobavitelja.Pritiske je po navedbah Tarče izvajalo tudi murskosoboško podjetje Medicop, za katerega naj bi posebej navijal državni sekretar na gospodarskem ministrstvu. Ta je v pisnem sporočilu očitke zavrnil in pritrdil navedbam podjetja, da je bila njihova marža le štiriodstotna, pogodbo pa so sklenili že približno mesec dni prej.Sklepanje poslov z mladimi podjetji brez pravih referenc je po navedbah Tarče problematiziral tudi finančnik zavoda za blagovne rezerve.Tarče sta se udeležila tudi predsednik LMŠ, ki je danes napovedal interpelacijo zoper Počivalška, in prvak SD Dejan Židan. Šarec je izrazil prepričanje, da je za sporne poteze pri nabavi zaščitne opreme vedel tudi vrh vlade. Kot je dejal, imajo informacije, da je zaščitna oprema ves čas prihajala, zato po njegovih besedah ne drži, da velikih pošiljk ni bilo. »Imam občutek, da se je skušalo ustvariti vtis še večjega pomanjkanja,« je dejal.Po Židanovem mnenju pa so vse nepravilnosti v zvezi z zaščitno opremo vredne interpelacije celotne vlade. »To spominja na orožarsko afero pred 30 leti,« Najbolj moralno bi bilo, da vlada pristane na predčasne volitve, da lahko sestavijo DZ z večjo kredibilnostjo, je dejal. Opozicijo je ob tem pozval, naj izkoristi vsa sredstva.Predsednik računskega sodiščaje povedal, da se je nanje obrnilo veliko ponudnikov, katerih ponudbe niso bile pregledane, čeprav so bile po njihovem mnenju povsem ustrezne in celo ugodne. Težave so po njegovih besedah tudi posledica tega, da Slovenija nima centraliziranega sistema naročanja.Napovedal je, da bo računsko sodišče ukrepalo skladno s pristojnostmi. To bo po navedbah njenega predsednikastorila tudi komisija za preprečevanje korupcije, ki nekatere postopke v tem sklopu že vodi. »Družbena odgovornost nosilcev javnih funkcij je izjemno pomembna,« je dodal.