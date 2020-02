FOTO:V teh občinah se bo med vikendom rajalo

FOTO: Arhiv

Seznam pustnih prireditev po Sloveniji

Prihajajoči vikend bo prinesel začetek vse prej kot pust(n)ega dogajanja, ki se je pri nas zakoreninilo že 2000 let v preteklosti. Natančneje, v času starega Rima, ko so prihod novega leta pričakali v maskah. Navado so v srednjem veku nato prevzeli še kristjani, ki so prazniku tudi nadeli novo preobleko – preimenovali so ga v karneval. Dobesedni prevod iz latinščine pomeni pusti meso, kar se navezuje na 40-dnevni post, ki sledi pustnim norčijam in traja vse do velike noči.Pust ima z etnološkega vidika v slovenski zgodovini veliko vlogo, ponekod se že stoletja ohranjajo pustni običaji in liki, ki se prenašajo iz generacije v generacijo in so vpisani v register nesnovne dediščine Slovenije. Nekateri izmed njih so celo razglašeni za živo mojstrovino državnega pomena. Krajevno značilni pustni liki, denimo kurenti, cerkljanski laufarji in brkinski škoromati, postajajo celo blagovne znamke posameznih krajev, ki jih razumejo kot osebno lastnino. To se izraža pri njihovih prizadevanjih za zaščito krajevne pustne dediščine.Čeprav so javnosti najbolj znane prireditve tradicionalne povorke na Ptuju, v Cerknem in Cerknici, ki vsako leto privabijo tudi največ ljudi, je izbor pustnih prireditev precej večji. Vse bolj pa so prireditve prepoznane tudi med tujimi gosti in so primerljive z vlogo obrednih obhodov po hišah.Katera pustna maska, bo letos najizvirnejša, boste lahko preverili v 41 slovenskih občinah.Kje: PtujOsrednji dan: 23. februarKje: CerknicaOsrednji dan: 23. februarKje: CerknoOsrednji dan: 23. februarKje: LjubljanaOsrednji dan: 22. februarKje: MariborOsrednji dan: 22. februarKje: CeljeOsrednji dan: 25. februarKje: KoperOsrednji dan: 22. februarKje: KranjOsrednji dan: 22. februarKje: VelenjeOsrednji dan: 22. februarKje: Slovenj GradecOsrednji dan: 23. februarKje: LendavaOsrednji dan: 23. februarKje: PostojnaOsrednji dan: 25. februarKje: Kostanjevica na KrkiOsrednji dan: 23. februarKje: DrežnicaOsrednji dan: 22. februarKje: Ilirska BistricaOsrednji dan: 23. februarKje: MozirjeOsrednji dan: 25. februarKje: BledOsrednji dan: 23. februarKje: OrmožOsrednji dan: 22. februarKje: LjutomerOsrednji dan: 23. februarKje: IdrijaOsrednji dan: 22. februarKje: Šempeter pri GoriciOsrednji dan: 22. februarKje: DutovljeOsrednji dan: 22. februarKje: MedvodeOsrednji dan: 23. februarKje: TržičOsrednji dan: 22. februarKje: MarkovciOsrednji dan: 22. februarKje: KamnikOsrednji dan: 25. februarKje: LitijaOsrednji dan: 22. februarKje: PiranOsrednji dan: 23. februarKje: ŠoštanjOsrednji dan: 22. februarKje: AnkaranOsrednji dan: 22. februarKje: Šmarje pri JelšahOsrednji dan: 22. februarKje: RušeOsrednji dan: 25. februarKje: TrbovljeOsrednji dan: 23. februarKje: VrhnikaOsrednji dan: 23. februarKje: Ribnica na PohorjuOsrednji dan: 22. februarKje: DobovaOsrednji dan: 29. februarKje: ZrečeOsrednji dan: 23. februarKje: Vir pri DomžalahOsrednji dan: 23. februarKje: VranskoOsrednji dan: 22. februarKje: Selnica ob DraviOsrednji dan: 22. februarKje: Ravne na KoroškemOsrednji dan: 22. februar