V težavah že kmalu po prisegi

Preberite še:



Vse o odstopu Marjana Šarca



Marjan Šarec. FOTO: Leon Vidic/Delo

priseže kot predsednik vlade.: 13. vlada začne delati.: Šarec k odstopu pozove ministra za razvoj in evropsko kohezijsko politiko(SAB), ker je kandidatu za župana Komna namigoval, naj umakne kandidaturo, saj da bo brez podpore resorjev, ki ju vodi SAB. Nasledi ga: Zaradi očitkov o šikaniranju na delovnem mestu in o zlorabi položaja odstopi minister za kulturo(SD). Nasledi ga: Odstopi minister za okolje(SMC) zaradi afere in kriminalistične preiskave glede naročila makete za drugi tir Koper-Divača. Nasledi ga: Odstopi minister za zdravje(LMŠ), uradno zaradi zdravstvenega stanja. Nasledil ga je: Odstopi državni sekretar v kabinetu predsednika vlade(DeSUS zaradi domnevno davčno spornega nakazovanja honorarjev.: Po »družbenemu eksperimentu« s krajo sendviča odstopi poslanec LMŠ: SDS in NSi odrečeta podporo rebalansu proračuna, ki predvideva 200 milijonih evrov presežka in prvič več kot deset milijard odhodkov. Levica ga podpre po parafi sporazuma o sodelovanju.: Vlada za kandidata za novega evropskega komisarja izbere veleposlanika pri EU. Način izbora je vznejevoljil koalicijske stranke, predvsem SD, ki je pričakovala imenovanje svoje evroposlanke: Odstopi generalni sekretar LMŠ, ker je poskušal vplivati na zaposlitevza direktorja Uradnega lista.: Odstopi minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko(SAB). Nasledi ga jeprevzame vodenje SMC, nekateri ji napovedo zasuk bolj v desno.: DZ sprejme proračuna za 2020 in 2021. Zaradi razhajanj okoli ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja propade sporazum med vlado in Levico, koaliciji manjkajoče glasove zagotovi SNS.: Vodenje Desus prevzame. Spremembe, za katere jekrivil Šarca, naj bi okrepile položaj premiera.: Nekaj minut pa odstopu finančnega ministraodstopi premier Marjan Šarec.