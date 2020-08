7.18 V tokratni tranši za čakanje na delo 15,5 milijona evrov



Zavod RS za zaposlovanje bo danes izplačal novo tranšo povračil nadomestil plač z naslova čakanja na delo, in sicer v višini 15,5 milijona evrov. Tokrat bodo izplačana povračila za marec, april, maj in junij, torej prvič tudi po tretjem protikoronskem zakonu. Prva povračila iz naslova skrajšanega delovnika so predvidena za 10. september.



Danes bodo znova izplačali povračila nadomestil za začasno čakanje na delo na domu na podlagi prvega protikoronskega zakona in njegove novele, torej za čas med marcem in majem, pa tudi iz naslova tretjega protikoronskega zakona, ki je shemo subvencioniranja čakanja na delo doma predvidel za junij.



Tokratna tranša bo znova nekoliko obsežnejša – zadnja je bila 31. julija, denimo, vredna manj kot 60.000 evrov –, skupno izplačilo povračil za nadomestilo za čakanje na delo pa bo z njo doseglo 258,5 milijona evrov. Nakazana povračila so sicer še daleč od številk, ki jih je vlada predvidela za zaščito trga dela. V programu stabilnosti, ki ga je sprejela konec aprila in poslala evropski komisiji, je namreč ukrep povračil nadomestil zaposlenih na čakanju zaradi poslovnih razlogov ali višje sile ocenila na okoli 700 milijonov evrov. STA



7.02 V Melbournu najsmrtonosnejši dan, a z manj oukužbami



Avstralci so v Melbournu med drugim valom širjenja koronavirusa doživeli najsmrtonosnejši dan, piše BBC. V ponedeljek so v zvezni državi Viktorija poročali o 19 smrtnih primerih. Sicer so v tej zvezni državi doslej potrdili 21.400 okužb in dve tretjini vseh smrti v Avstraliji. Medtem pa se je število dnevnih okužb, čeprav jih je še vedno na stotine, v zadnjih dneh zmanjšalo, kar vliva upanje, da ukrepi proti širjenju koronavirusa, ki veljajo od 3. avgusta, delujejo. Skupno je v Avstraliji novi bolezni podleglo 314 ljudi, samo v Viktoriji so skupno potrdili 228 smrti.



Delavci morajo imeti dovoljenje za odhod od doma, zaprta so vsa podjetja, ki niso nujna za obratovanje. Nošenje zaščitnih mask je v javnosti obvezno. V Viktoriji so včeraj potrdili 322 novih primerov, pred petimi dnevi pa kar 725. V prejšnjem tednu so imeli več kot sto smrtnih primerov, medtem ko so druge avstralske zvezne države poročale o le malo ali nič primerih okuženih.