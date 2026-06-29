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    Slovenija

    Od torka bencin dražji, dizel in kurilno olje cenejša

    Ob avtocestah in hitrih cestah trgovci cene oblikujejo prosto.
    Nove cene bodo veljale do vključno 6. julija. FOTO: Jože Suhadolnik
    Galerija
    Nove cene bodo veljale do vključno 6. julija. FOTO: Jože Suhadolnik
    STA
    29. 6. 2026 | 14:10
    29. 6. 2026 | 14:16
    1:51
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    Liter bencina se bo na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest opolnoči podražil za 0,7 centa na 1,537 evra, dizla pa pocenil za 0,2 centa na 1,605 evra. Cenejše bo tudi kurilno olje, in sicer bo treba za liter odšteti 1,193 evra, kar je 0,7 centa manj, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo in energetiko.

    Nove cene bodo veljale do vključno 6. julija.

    Če ne bi regulirali cen, bi po ocenah ministrstva 95-oktanski bencin stal okoli 1,641 evra za liter, dizel okoli 1,708 evra za liter, za liter kurilnega okolja pa bi bilo treba odšteti okoli 1,296 evra.

    Vlada trošarin ni spreminjala. Pri litru 95-oktanskega bencina je določena trošarina 0,41759 evra, pri litru dizla 0,33000 evra in pri litru kurilnega olja 0,07875 evra.

    Cene teh naftnih derivatov se bodo po navedbah ministrstva tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

    Ob avtocestah in hitrih cestah trgovci cene oblikujejo prosto.

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    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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