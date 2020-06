V torek sestanek ministra Hojsa z župani o Romih

Ljubljana – Sestanek kočevskega in novomeškega županain, ki bi se po Prebiličevih napovedih danes morala sestati s predstavniki vlade glede romske problematike, je odpovedan oziroma preložen. Z novomeške občine so sporočili, da se bodo župani črnomaljske, novomeške in kočevske občine v torek sestali z ministrom za notranje zadeveV torek bo torej več znanega, kako namerava ukrepati vlada glede romskih kriminalnih združb na območju Dolenjske in Bele krajine, na kar so v začetku junija v pismu predsedniku vladeopozorili župani enajstih občin iz jugovzhodnega dela države.»V letu 2020 imamo skupine državljanov, ki živijo v človeka nevrednih razmerah in hkrati mimo vseh družbeno sprejemljivih norm. Brez pomoči države ta problem ni rešljiv, saj država mnogim podeljuje socialne in druge pravice, medtem ko mi kot občine ne moremo zahtevati posameznikove odgovornosti oziroma spoštovanja njegovih dolžnosti znotraj družbe,« so med drugim zapisali župani, ki opozarjajo na poslabšanje demografske in ekonomske slike v jugovzhodni Sloveniji in skokovito rast nestrpnosti pa tudi na verjetnost varnostnega samoorganiziranja in v skrajnih primerih celo nasilja.