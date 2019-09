V treh avtomobilih z zagrebškimi registracijami tihotapili migrante

FOTO: PU Novo mesto

Policisti so jih morali ustaviti s sredstvom za prisilno ustavljanje vozil

Policisti so danes na treh različnih krajih po državi naleteli na podobne primere poskusa nedovoljenega prestopa meje.V zgodnjih jutranjih urah so v Mali Varnici poskušali ustaviti osebni avtomobil z zagrebškimi registrskimi tablicami, ki je nedovoljeno vstopil v našo državo iz Hrvaške. Kot so sporočili z mariborske policijske uprave, je voznik policijski avtomobil obvozil in s pospešeno hitrostjo odpeljal, a je nato, še preden so ga policisti dohiteli, vozilo ustavil. On in šest potnikov pa se je razbežalo.Policistom je v bližnjem gozdu nato kmalu uspelo prijeti tri potnike, in sicer dva državljana Bangladeša in enega državljana Pakistana. Že v naslednjih urah so prijeli tudi voznika avtomobila, 27-letnega državljana Bosne in Hercegovine, kasneje pa so prijeli še preostale tri potnike, dva državljana Bangladeša in enega državljana Pakistana.Voznika iz BiH bodo policisti kazensko ovadili, preostale tujce pa vrnili hrvaškim varnostnim organom.Prav tako so v jutranjih urah policisti v Vidmu pri Ptuju ustavljali osebni avtomobil zagrebških registrskih tablic. Voznik ni upošteval znakov policistov in je nadaljeval vožnjo na avtocesti v smeri proti Mariboru. Ker kljub večkratnim opozorilom ni ustavil avtomobila, so ga ustavili s sredstvom za prisilno ustavljanje vozil.Državljan BiH je iz vozila pobegnil, v njem pa je ostalo osem poškodovanih tujcev, šest državljanov Bangladeša in dva državljana Pakistana; dva od njih so odpeljali na pregled v UKC Maribor, preostalim pa so površinske rane oskrbeli na kraju nesreče. Tako kot v prvem primeru bodo državljana BiH kazensko ovadili, preostale tujce pa bodo vrnili hrvaškim varnostnim organom.Sočasno se je podoben primer zgodil v Gorišnici v Dolanah, kjer je avtomobil z zagrebškimi registrskimi tablicami vozil 38-letni državljan Srbije. V vozilu je prevažal šest državljanov Bangladeša in dva državljana Pakistana.