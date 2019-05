FOTO:V treh letih ostal brez črede ovc

»Mislim, da za volka ni zaščite. Medveda se da zaustaviti, volka ne,« pravi Vinko Savič. Foto Simona Fajfar

Volkovi so si pot skopali pod ograjo. Foto Simona Fajfar

Ponoči divje živali kadavre odvlečejo v gozd in za ocenjevalce ni dokaza, da je sploh prišlo do škode. Foto Simona Fajfar

Po podatkih kočevskega zavoda za gozdove je bilo letos na širšem Kočevskem v letošnjih štirih mesecih 35 primerov škod, ki so jih povzročili volkovi, kar je po številu primerov in po ocenjeni škodi veliko več kot v preteklih letih.



Kočevje – V noči z nedelje na ponedeljek je, ki kmetuje na Mali Gori, izgubil konjiča. Sledi kažejo, da so ga pokončali volkovi, ki so za seboj pustili napol požrt kadaver. V zadnjih treh letih mu od črede 250 ovac ni ostalo nič, saj so mu volkovi zadnjih 22 ovc pobili pred mesecem in pol.»Volkovi so pametni,« pravi Vinko Savič, ko rekonstruira, kaj se je dogajalo minulo noč. Na 4,7 hektarov velikem območju nekdanje kočevarske vasi, kjer kmetuje zadnjih osem let, ima 25 oslov, včasih pa je imel tudi čredo 250 ovc. Čeprav ima mrežasto ograjo, električno mrežo in pastirja na vrhu ograje, so volkovi našli pot v ogrado, pravi sogovornik: »Izkopali so si pot pod mrežo.«Lotili so se enega od dveh malih konjičev, ki ju zvečer ni zaprl v hlev. Zjutraj je našel le napol požrt kadaver. Sledi so jasne: volkovi. »Zadnja tri leta je po škodah, ki jo povzročajo, videti, da se je število volkov povečalo,« pravi in doda, da z medvedi ni problemov. Tudi v preteklosti so mu medvedi na leto pokončali eno do dve ovci.Na vprašanje, ali meni, da je bila zaščita, ki jo je imel zoper velike zveri, dovolj dobra, našteje vse tri vrste zaščit. A to ni dovolj, pravi: »Mislim, da za volka ni zaščite. Medveda se da zaustaviti, volka ne.« Poskusil je tudi s tornjaki, ki naj bi bili odlična zaščita pred velikimi zvermi. »Pa to ni res, ker sem tornjaka imel,« pravi Vinko Savič in opozori, da se tornjak takrat, ko začuti volka, skrije, da ga tudi lastnik ne najde. Sedanje promoviranje teh bosansko-hercegovsko-hrvaških pastirskih psov pa je le še eden od načinov, kako bo nekdo zaslužil, meni Vinko Savič.Osle vsak večer zapre v hlev. »Če tega ne bi delal, jih v treh dneh ne bi več imel,« pravi sogovornik, ki opozarja, da je sistem vračila škod, ki jih povzročajo velike zveri, narejen po meri države. Če volk ali medved pobijeta domačo žival v četrtek, je malo možnosti, da bo ocenjevalec prišel v petek. Čakati morajo do ponedeljka ali torka. »Živali iz gozda pa se vrnejo h kadavru in ga odvlečejo v gozd. Ker kmetje potem nimamo dokaza, tudi ni plačila odškodnine,« pravi Vinko Savič.