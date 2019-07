FOTO:Salvinija v Trstu pozdravili navdušeni podporniki

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Italijanski notranji minister Matteo Salvini se v Trstu mudi zaradi madžarske logistične naložbe in napovedanih protimigrantskih ukrepov na meji s Slovenijo.

Omenjal je tudi možnost ukinitve schengenskega režima in postavitev tehničnih ovir na meji.

Obisk bodo pospremile demonstracije vzdolž meje.

Napovedane demonstracije ob meji

, italijanski notranji minister, podpredsednik vlade in predstavnik Lige, ki se zavzema za trdo protimigracijsko politiko, se mudi v Trstu. Salvini se je čez tržaški glavni trg sprehodil do palače tržaške prefekture, tam pa so ga pričakali podporniki, ki so ob napovedanih dodatnih ukrepih za zaščito meje s Slovenijo navdušeno vzklikali: »Bravo, Salvini, potopi ladjo, ne daj se ...« Salvini je zbranim na trgu ponovil svoja stališča, da bodo zaprli meje in »na vsak način« preprečili prihod migrantov.Salvini je trenutno na sedežu regije, ki se nahaja nasproti prefekture, kjer ga zbrani novinarji čakajo, da bo skupaj z madžarskim zunanjim ministrompredstavil madžarsko logistično naložbo v tržaškem pristanišču. Naložba naj bi se raztezala na 32 hektarih zemljišča v Žavljah pri Trstu, kjer je bila nekoč rafinerija. Načrtovana vlaganja so ovrednotena na sto milijonov evrov, koncesija za pretovor pa je sklenjena za 60 let. Salvini je dejal, da odpirajo pristanišče razvojnim načrtom, ki bodo prispevali k njihovi blaginji.Madžarski minister je poudaril, da imajo s Salvinijem podobno vizijo Evrope, vezano na močno nacionalno, kulturno in versko tradicijo. Dodal je, da nočeta, da Bruselj napolni Evropo z migranti. Povedal je še, da so šokirani nad odnosom proti tistim državam, ki želijo braniti svoje meje in narod. »Meje je treba braniti z vseh strani, tudi na morju, kot to počne Salvini,« je izjavil in dodal, da je zgrožen, da ga zaradi tega napadajo.Salvini je še napovedal ostrejše ukrepe za zaščito meje s Slovenijo, če mešane patrulje ne bodo prinesle rezultatov. Italijanska stran bo po njegovih besedah okrepila številnost v teh patruljah. Na vprašanje, kakšni so ti rezultati, je odvrnil, da se število prijetih migrantov zmanjšuje, da sicer gre pričakovati, da jih bo vselej nekaj deset, kar je še sprejemljivo, nikakor pa ne nekaj sto. O konkretnih ukrepih ni dal jasnega odgovora.Ob Salvinijevem prihodu so za danes napovedane demonstracije vzdolž slovensko-italijanske meje. Ob 15. uri bodo različne nevladne organizacije ob podpori demokratske stranke in nekaterih drugih sorodnih strank izvedle protest, ob 18. uri pa bo še skupni protest sindikalnih in drugih organizacij iz obeh držav. Protestu se bodo pridružili še predstavniki italijanske manjšine v Sloveniji. Zvečer bodo tudi demonstracije proti Salvinijevi politiki na Trgu Evrope med Gorico in Novo Gorico.»Smo proti obuditvi meje, saj so ljudje na tem območju že dovolj pretrpeli. Zidu na meji ni bilo niti v časih železne zavese,« pravi Tržačanka, gledališčnica in občinska svetnica, ki bo danes protestirala na mejnem prehodu Škofije. Poleg italijanskih somišljenikov – med njimi bo županja Milj– se ji bodo pridružili tudi prijatelji iz Slovenije.