V Trstu največja letalonosilka na svetu

»Ciao Italia! [Pozdravljena, Italija!] Veseli smo, da smo prišli!« so na ameriški letalonosilki USS Gerald R. Ford zapisali na svojem Twitter profilu, ko so včeraj dopoldne pripluli v Tržaški zaliv, kjer so se zasidrali. V mestu so jih pričakali z okrepljenimi varnostnimi ukrepi. Tržaški trgovci in hotelirji pa so svoje izložbe prelepili z napisi dobrodošlice.

»Smo največji, najhitrejši in imamo najnovejšo tehnologijo,« je smeje se pritrdilno odgovoril na novinarsko vprašanje Richard G. Burgess, poveljnik letalonosilke, poimenovane po 38. predsedniku Združenih držav Amerike (ZDA) Geraldu R. Fordu. Največja vojaška ladja na svetu je dolga več kot 330 metrov (ali tri nogometna igrišča in pol), v najširšem delu meri 78 metrov, visoka pa je 76 metrov. Ima 25 palub, na njej je med drugim prostora za 90 letal. Poganjata jo dva jedrska reaktorja in lahko doseže hitrost 30 vozlov. Letalonosilka lahko sprejme okoli 4600 članov posadke, vključno s piloti letal in drugim osebjem. V povprečju so zaposleni od dve do pet let, nekateri pa so na njej že od začetka.

Po javno dostopnih informacijah je USS R. Gerald Ford, ki so jo ameriški mornarici predali leta 2017, eden najdražjih vojaških projektov v zgodovini. Izdelava je stala okoli 13,3 milijarde dolarjev (12,45 milijarde evrov), njeno letno vzdrževanje pa je ocenjeno na 2,5 milijarde dolarjev (2,34 milijarde evrov). V začetku maja so izpluli iz matičnega pristanišča v Norfolku v ameriški zvezni državi Virginia. Pred prihodom v Tržaški zaliv je letalonosilka obiskala Oslo na Norveškem, nato pa se je usmerila v Sredozemlje, kjer je junija obiskala Split, avgusta pa Antalyo v Turčiji, kjer so imeli tudi vojaške vaje s turško mornarico. Njena prisotnost v tem delu sveta domnevno ni naključna tudi z vidika vojne v Ukrajini, vendar tega na USS Gerald R. Ford niso želeli komentirati.

Obetajo si dober izkupiček

Medtem so se v Trstu, kjer je mogoče z nabrežja opazovati zasidrano ladjo v zalivu, na ameriški obisk dobro pripravili tudi trgovci in hotelirji: nabavili so dodatne količine hrane in blaga ter izobesili napise dobrodošlice z motivom ameriške zastave. Tako tržaški župan Roberto Dipiazza, ki so se mu varnostni ukrepi v mestu zdeli celo pretirani, kot predsednik tržaške gospodarske zbornice Guido De Grandi in predstavniki združenja hotelirjev so poudarili, da si ob prihodu ameriških mornarjev, ki se bodo zadržali do četrtka, obetajo dober izkupiček. To so namreč izkusili že ob lanskem prihodu ameriške letalonosilke Harry S. Truman. Na ameriški vojaški obisk pa se je včeraj odzvalo tudi okoli sto protestnikov.