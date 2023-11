Sosedska pomoč za učinkovitejši mejni nadzor

V nadaljevanju preberite:

Vzpostavitev stalne strukture za organizacijo mešanih policijskih brigad ali razširjenih policijskih patrulj in skupnih koordinacijskih centrov ter redna srečanja ministrov in šefov policij so sklepi današanjega vrha, ki so se ga v Trstu udeležili ministri za notranje zadeve Slovenije, Italije in Hrvaške Boštjan Poklukar, Matteo Piantedosi in Davor Božinović.

Ministrske sklepe bodo v nadaljevanju operativno razdelali na ravni policij vseh treh držav. Ponovna uvedba mejnega nadzora, ki ga je najprej napovedala Italija ter ji je pri tem sledila tudi Slovenija na hrvaški in madžarski meji, je spodbudna in ne povzroča večjih težav čezmejnim delavcem, so ocenili. Od 21. oktobra so mejni organi pregledali 19.000 ljudi, 300 tujcev so zavrnili, deset ljudi pa so aretirali zaradi pomoči pri nezakonitih migracijah.

Kaj se medtem dogaja s prebežniki na tržaških ulicah? Kako mejni nadzor doživljajo obmejni prebivalci? Kaj o ukrepu meni strokovnjak za nacionalno varnost dr. Iztok Prezelj?