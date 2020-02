V UKC Ljubljana do nadaljnjega prepovedali vse obiske bolnikov

UKC Ljubljana prejel donacijo 100.000 enoslojnih zaščitnih mask

Zaradi velikega števila respiratornih obolenj in omejevanja širjenja virusnih okužb v naši največji bolnišnici, ljubljanskem kliničnem centru, uveljavljajo poseben režim dostopa v ustanovo. Do nadaljnjega so prepovedani vsi obiski hospitaliziranih bolnikov v UKC Ljubljana, so sporočili.Vstop na urgentni blok je omejen na eno vstopno točko zgolj za bolnike, ki potrebujejo nujno obravnavo.Obiskovalce prosijo, da ob vstopu upoštevajo navodila zdravstvenega osebja in varnostne službe. Tudi druge bolnišnice po državi so sprejele preventivne ukrepe. V UKC Maribor do preklica prepovedujejo obiske na vseh oddelkih. Prav tako so na vseh oddelkih zaradi preprečevanja možnega širjenja okužbe s koronavirusom prepovedali obiske v Splošni bolnišnici Jesenice.Splošna bolnišnica Slovenj Gradec do preklica tudi prepoveduje obiske na vseh oddelkih bolnišnice. Na oddelku za ginekologijo in porodništvo je obisk dovoljen samo očetu novorojenčka, na oddelku za pediatrijo pa je lahko ob bolnem otroku prisoten le eden izmed staršev, so še sporočili iz Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, poroča STA.Medtem je osrednja slovenska bolnišnica včeraj prejela donacijo 100.000 enoslojnih zaščitnih mask tipa 1 podjetja Labena. Gre za enake maske, kot jih je Republika Slovenija poslala Kitajski, so zapisali na družbenem omrežju twitter. Direktor podjetja Labenaje povedal, da so se v podjetju zaradi izbruha v sosednji Italiji in na Hrvaškem odločili za donacijo, saj želijo, da se tudi naše zdravstvo ustrezno pripravi na posebne okoliščine dela.Zaščitne maske je prevzela Civilna zaščita UKC Ljubljana in bodo uporabljene v primeru, če z obstoječimi zalogami in s sprotnimi dobavami ne bo mogoče pokriti vseh potreb osrednje bolnišnice.​