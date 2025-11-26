V UKC Ljubljana načrtujejo samoplačniške ambulante

Vzpostaviti nameravajo samoplačniško kardiološko ambulanto. Je to nov način za dodaten zaslužek?

Po neuradnih informacijah, ki smo jih pridobili, na UKC Ljubljana načrtujejo odprtje samoplačniške ambulante v sklopu kardiološke ambulante. Delovala bi popoldne, pri zaposlenih pa so že preverjali, kdo bi želel sodelovati. Neuradno so že določili tudi ceno pregleda – 130 evrov. Zakaj takšna odločitev? Jih bo še več? In kakšen je njihov namen? Na UKC Ljubljana so po dveh tednih le skopo odgovorili na naša vprašanja in v odgovorih poskušali prikazati, da so omenjeni načrti šele na stopnji razmisleka. »Preverjamo zakonske možnosti in ocenjujemo morebitna tveganja, da se ne bi pojavila neenakost pri dostopnosti do zdravstvenih storitev za paciente,« so odgovorili. Pravijo, da želijo z morebitnim uvajanjem samoplačniških ambulant povečati dostopnost do zdravstvenih storitev. Cena ...