  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Slovenija

    V UKC Ljubljana načrtujejo samoplačniške ambulante

    Vzpostaviti nameravajo samoplačniško kardiološko ambulanto. Je to nov način za dodaten zaslužek?
    V UKC Ljubljana glede samoplačniških ambulant trdijo, da še preverjajo zakonske možnosti in ocenjujejo morebitna tveganja. FOTO: Leon Vidic
    Galerija
    V UKC Ljubljana glede samoplačniških ambulant trdijo, da še preverjajo zakonske možnosti in ocenjujejo morebitna tveganja. FOTO: Leon Vidic
    Barbara Eržen
    26. 11. 2025 | 05:00
    3:33
    A+A-
    Po neuradnih informacijah, ki smo jih pridobili, na UKC Ljubljana načrtujejo odprtje samoplačniške ambulante v sklopu kardiološke ambulante. Delovala bi popoldne, pri zaposlenih pa so že preverjali, kdo bi želel sodelovati. Neuradno so že določili tudi ceno pregleda – 130 evrov. Zakaj takšna odločitev? Jih bo še več? In kakšen je njihov namen? Na UKC Ljubljana so po dveh tednih le skopo odgovorili na naša vprašanja in v odgovorih poskušali prikazati, da so omenjeni načrti šele na stopnji razmisleka. »Preverjamo zakonske možnosti in ocenjujemo morebitna tveganja, da se ne bi pojavila neenakost pri dostopnosti do zdravstvenih storitev za paciente,« so odgovorili. Pravijo, da želijo z morebitnim uvajanjem samoplačniških ambulant povečati dostopnost do zdravstvenih storitev. Cena ...

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zdravstvo

    Rekordna zdravniška stavka traja že 680 dni

    Kaj se dogaja s skoraj pozabljeno stavko in zakaj se zdi malo verjetno, da bi se končala ta mandat.
    Barbara Eržen 25. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zdravstvo

    Kaj je čakalo na referendum

    Obravnava česa vsega se nam še obeta do konca mandata na področju zdravstva.
    Barbara Eržen 23. 11. 2025 | 19:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zakon o digitalizaciji

    Podpora kljub oceni o neustavnosti

    Zakon o digitalizaciji: v tretje gre rado, kažejo napovedi večjega dela koalicije.
    Barbara Eržen 20. 11. 2025 | 19:35
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Fiskalna pravila EU

    Bruseljska zaušnica Golobovemu proračunu

    Evropska komisija poziva Slovenijo, naj sprejeme ukrepe za uskladitev fiskalne politike v letu 2026 s priporočili sveta EU.
    Peter Žerjavič 25. 11. 2025 | 15:32
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Zaradi Domna se je dvakrat obregnil ob sodnike

    Najmlajši od bratov Prevc od slovenskih skakalcev najbolje odrinil v olimpijsko zimo. Eisenbichler ni pričakoval, da bo tako močan. Že danes in jutri v Falunu.
    Miha Šimnovec 25. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Tajska

    Pred upepelitvijo je potrkala po krsti, žensko v krsti našli živo

    Zaposleni so zaslišali trkanje ženske, medtem ko je njenemu bratu eden od zaposlenih razlagal, kako pridobiti mrliški list.
    25. 11. 2025 | 10:53
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Marcos Tavares

    Legendarni as Maribora brez postelje in hrane, v mislih pa Romario

    V podkastu Junaki športa je gostoval Marcos Tavares, eden najboljših nogometašev v zgodovini 1. SNL. Spregovoril o poti iz Brazilije do Maribora.
    Gregor Knafelc 24. 11. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Miopatije: kompleksne bolezni, ki prizadenejo skeletne mišice

    Mišična oslabelost, hitra utrujenost in bolečine v mišicah so znaki miopatije. Bolezen se pogosto začne neopazno, a postopoma vodi v vse večje gibalne omejitve.
    Promo Delo 25. 11. 2025 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Kako je trenutek v balonu postal gledališče, ki navdihuje že 25 let (video)

    Zgodba o viziji, pogumu in ljudeh, ki so verjeli, da lahko kultura zraste tudi sredi nakupovalnega vrveža.
    Promo Delo 25. 11. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Trije meseci življenja po vojaško, ki posameznika spremenijo v ponosnega pripadnika SV

    V Slovenski vojski trenutno služi 6246 pripadnikov in pripadnic v stalni sestavi, 1282 pa jih uniformo z enakim ponosom nosi v rezervni sestavi. Skupaj jih je 7528. To je 7528 posameznikov, ki jih povezuje en sam cilj: služiti domovini s srcem pod uniformo.
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 14:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Ali veste, kaj vam dviguje račun? Moj Elektro to pokaže v nekaj minutah (video)

    Ali vedno veste, koliko električne energije dejansko porabite – ne le mesečno, temveč tudi po dnevih ali urah? Portal in mobilna aplikacija Moj Elektro vam omogočata jasen vpogled v porabo, stroške in priložnosti za prihranke. V portal je vključenih že več kot 150.000 merilnih mest.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 14:30
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Resorti za aktivne starejše

    Sodobno naselje za aktivne starejše kmalu s končno podobo

    Hiše in stanovanja v Srebrnem gaju v Dolenjskih Toplicah bodo predvidoma vseljiva že v drugi polovici 2026. Velika prednost takšnih sosesk je tudi druženje.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Jedrska energija prihaja v države, ki je pred časom niso smele imeti

    Vse naše sosede razen Avstrije bi svojo energetsko mešanico dopolnile z jedrsko energijo, ki pa si utira pot na pet celin.
    Borut Tavčar 22. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Poslovna tveganja

    Podjetja so vse pogosteje »klicana na odgovornost«

    Podjetja pogosto ne razmišljajo o finančni škodi, ki jo lahko povzročijo različne nevarnosti.
    Miran Varga 20. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Vključevanje in spoštovanje različnosti sta naši najvišji vrednoti

    Andrej Brisco, direktor podjetja Alpacem Inde pravi, da merijo organizacijsko klimo in veliko vlagajo v izobraževanje.
    Maja Južnič Sotlar 20. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    zdravstvoZZZSUKC LjubljanaSamo Fakinjavno zdravstvoministrstvo za zdravje

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Občinski odlok

    Vsako leto več cest, pločnikov in luči – in več denarja koncesionarjema

    Podjetjema JRL in KPL bodo na magistratu podaljšali koncesije za vzdrževanje cest in javne razsvetljave.
    Manja Pušnik 26. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Resorti za aktivne starejše

    Sodobno naselje za aktivne starejše kmalu s končno podobo

    Hiše in stanovanja v Srebrnem gaju v Dolenjskih Toplicah bodo predvidoma vseljiva že v drugi polovici 2026. Velika prednost takšnih sosesk je tudi druženje.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Cepljenje psov

    Anticepilstvo med lastniki psov upada, steklina ostaja nevarnost

    Dogaja, da lastnik želi da psa ne cepijo, cepljenje pa vseeno vpišejo v register.
    Mirt Bezlaj 26. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Pazi, drsi

    Nekatera podjetja bodo zaradi obvezne božičnice krčiti nagrajevanja.
    Marko Kočevar 26. 11. 2025 | 05:55
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Na olimpijske igre bom mislil šele na poti v Italijo

    Miha Hrobat bo v novi sezoni med udarnimi aduti naše smučarske reprezentance. Na pripravah ga ne motijo vremenske nevšečnosti.
    Siniša Uroševič 26. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Cepljenje psov

    Anticepilstvo med lastniki psov upada, steklina ostaja nevarnost

    Dogaja, da lastnik želi da psa ne cepijo, cepljenje pa vseeno vpišejo v register.
    Mirt Bezlaj 26. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Pazi, drsi

    Nekatera podjetja bodo zaradi obvezne božičnice krčiti nagrajevanja.
    Marko Kočevar 26. 11. 2025 | 05:55
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Na olimpijske igre bom mislil šele na poti v Italijo

    Miha Hrobat bo v novi sezoni med udarnimi aduti naše smučarske reprezentance. Na pripravah ga ne motijo vremenske nevšečnosti.
    Siniša Uroševič 26. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Dobrih 80
    Vredno branja

    Se jih še spomnite? To so naj oglasi našega otroštva

    Ob 80-letnici Fructala smo pogledali oglase, ki so zaznamovali generacije in v naše domove prinašali občutek domačnosti.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 11:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prave veščine so ključ do strateškega in učinkovitega izvoza

    Podatki kažejo, da se slovenska podjetja na tuje trge še vedno podajajo naključno, brez jasnih razlogov, brez načrta in brez opredeljenih izvoznih strategij
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Udobje ob konstantni temperaturi, ne glede na to, kakšna zima je

    Da je geotermalna toplotna črpalka prava izbira za starejšo energetsko potratnejšo hišo, potrjuje zgodba zadovoljnega lastnika.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 10:04
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Zakaj Slovenci končno vlagamo drugače?

    Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Mercedes, ki izraža vaš slog, odgovornost in življenjski ritem

    Novi CLA prinaša več prostora in prilagodljivosti, ambientna osvetlitev in električni pogon pa vozniško izkušnjo po meri sodobnega posameznika.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Do bitcoinov kar na Petrolu: varno, pregledno in brez posrednikov

    Slovenija je ena redkih držav v Evropi, kjer lahko bitcoin kupite na Petrolu, kar omogoča podjetje Bitins s predplačniškimi kuponi za kriptovalute.
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 15:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Peugeot 3008: sedem let pozneje

    Peugeot 3008 druge generacije je leta 2017 osvojil laskavi naslov evropski avto leta.
    Promo Delo 25. 11. 2025 | 15:19
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Od walkmana do 3D-tiska: kako so nas spremenile zadnje tri dekade

    Iz časa kaset in analognih zaslonov v dobo digitalnih nasmehov. To je zgodba o napredku, ki ga že tri desetletja piše Ortoimplant DENTAL SPA.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj naredite, ko vam zataji glas?

    Kako so mentol, evkaliptus in vitamin C postali simbol svežine v sezoni prehladov.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 12:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Ko je prišel v Slovenijo, ni poznal jezika, danes uspešno gradi kariero (video)

    Zgodba Dina Felića dokazuje, da podjetje z vlaganjem v ljudi ustvarja zavzete in uspešne sodelavce.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    SEMPL 2025 razkriva govorce, ki vidijo priložnosti v podrobnostih

    Portorož bo 27. in 28. novembra spet postal središče idej, inovacij in navdiha, saj bo gostil 24. mednarodno medijsko konferenco SEMPL.
    Nina Korinšek, Promo Delo 25. 11. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Mastercard z novo, inovativno rešitvijo za preprečevanje plačilnih prevar

    Mastercard Threat Intelligence omogoča zgodnje odkrivanje varnostnih groženj in zagotavlja proaktivno zaščito plačilnega ekosistema.
    Promo Delo 25. 11. 2025 | 13:23
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Operate: nov pristop pri upravljanju davčne funkcije

    Hitro spreminjajoče se regulativno okolje postavlja davčne oddelke v podjetjih pred vedno več izzivov, s katerimi se morajo vsakodnevno soočati.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 14:42
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Rekordna rast napadov: pogoste tarče tudi Slovenci

    Digitalna trdnjava ali odprta vrata? Kaj v resnici odloča, ali bo podjetje jutri še poslovalo?
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 13:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prostorski kameleon s sedmimi sedeži – Mercedes-Benz GLB

    Mercedes-Benz GLB je vsestranski avtomobil, ki ponuja veliko vsega – prostora, udobja, zmogljivosti in tehnološke dovršenosti v značilnem slogu Mercedes-Benz.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 09:33
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    DODATNA POKOJNINA

    Decembra je čas za popravni izpit

    Slovenija se hitro stara. Čeprav število zaposlenih narašča, se delež upokojencev povečuje, kar pomeni večje razmerje med upokojenci in aktivnimi.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Kako zanesljiv, napreden in odporen je slovenski elektroenergetski sistem?

    Kakovost oskrbe z električno energijo je ključen dejavnik za zanesljivost delovanja in razvoja sodobne družbe.
    Promo Delo 19. 11. 2025 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    POHODNIŠTVO

    Zmagovalna kombinacija za vsako vreme

    V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
    Promo Deloindom 1. 11. 2025 | 14:25
    Preberite več
    VideoWall
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Hana Stupica in Maja P. Kastelic: »Vsi ste povabljeni na zabavo«

    Ilustracije niso le okras zgodb. Slikanice so eden prvih zemljevidov naših vrednot – skozi podobe se otrok uči, kaj je prav in kaj ne, kaj je lepo, kaj ga pomirja, kaj v njem prižge domišljijo.
    Promo Delo 25. 11. 2025 | 10:32
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Finančna svoboda – cilj, ki ga lahko dosežemo s potrpežljivostjo

    V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 10:07
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo