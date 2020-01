FOTO:V UKC Ljubljana pripravljeni na gripo

Na oddelku za epidemijo hospitalizirajo na leto okoli 270 pacientov. FOTO: Voranc Vogel/Delo



Še je čas za cepljenje

Ljubljana – Za bolnike z gripo je na oddelku za epidemije v Negovalni bolnišnici na Vrazovem trgu na voljo še 19 postelj, pet je že zasedenih. Tovrstni oddelek odpirajo v času povečanih respiratornih obolenj že deseto leto., koordinatorka oddelka za epidemije glede na izkušnje iz preteklih let, ocenjuje, da bodo v dnevu ali dveh zapolnili vsa mesta. Lani je bilo pri njih hospitaliziranih 270 pacientov.Sprejemali bodo paciente, ki niso življenjsko ogroženi in pri katerih niso predvideni intenzivni diagnostični postopki. Zdravili bodo vse, ki se soočajo s poslabšanjem kroničnih težav, in ne zgolj bolnikov z gripo. Sprejmejo lahko 24 pacientov, v primeru večjih potreb pa lahko zagotovijo še 12 dodatnih postelj.Nadzorni zdravnikje povedal, da se omenjeni oddelek vsako leto odpre, saj jih v času gripe še dodatno preplavijo bolniki: »Internističnih postelj za paciente z infekcijskimi boleznimi je že čez leto premalo. Ko pride še sezona gripe, je dotok bolnikov toliko povečan, da jih oddelkom ne uspe dovolj hitro sprejemati, zato se odprejo dodatni oddelki.«Gripa se lahko konča tudi s smrtjo, je opozoril nadzorni zdravnik. Letos so že imeli paciente, ki so umrli zaradi posledic gripe. To ni bil neposredni vzrok za smrt, saj so bile pridružene še druge bolezni. Obravnavali so tudi več primerov, ko so bolniki potrebovali aparature za umetno dihanje in ki so se oziroma se še zdravijo na intenzivnih oddelkih. Dodaten intenzivni oddelek s štirimi posteljami so pripravili tudi na kliniki za ginekologijo in porodništvo.Gripa ponavadi pri zdravem človeku traja od enega do dveh tednov. Pri tistih, ki imajo kronične bolezni, pa se lahko razvleče tudi na več tednov in zahteva dolgo rehabilitacijo. Zapletom so po besedah zdravnika Petra Radšla podvržene nosečnice, ljudje s čezmerno telesno težo in starejši: »Prvi znak, da lahko gripa poteka bolj zapleteno, je občutek težjega dihanja. Vročina in slabo počutje pa sta praviloma prisotna pri vsakem prizadetem.« Povprečno ostanejo bolniki na novoodprtem oddelku kakšen teden, nato pa do konca okrevajo doma.Na oddelku bo delalo pet zdravnikov in od 25 do 30 srednjih in diplomiranih medicinskih sester. »Kadra na oddelku je dovolj in se bo dopolnjeval glede na potrebe,« je poudaril, vodja negovalnega tima na oddelku za epidemije., predstojnica centra za nalezljive bolezni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), je pojasnila, da je obolevnost z gripo za zdaj podobna kot v preteklih letih: »Primerljivi smo s preostalo Evropo, ki trenutno intenziteto gripe ocenjuje nizko. Je pa zadeva še na začetku. Pred nami je še polovica januarja in začetek februarja, ko pričakujemo vrhunec.«Na intenziteto sezone gripe vplivajo številni dejavniki. »Temperatura, vlažnost in osončenost imajo določen učinek na gripo, njeno širjenje je odvisno od druženja ljudi, najbolj ključen pa je tip virusa, ki kroži v določenem obdobju. Nekateri so manj, drugi bolj nalezljivi,« je nanizala Sočanova. Ker se virus gripe spreminja in prilagaja, je težko napovedati potek sezone, saj gre za preveč dejavnikov, ki se med seboj seštevajo, je sklenila strokovnjakinja iz NIJZ.Do zdaj so testirali okoli 2000 bolnikov z akutno okužbo dihal, v približno desetih odstotkih so dokazali virus gripe. Večinoma je šlo za tip A in izkušnje iz preteklih let so pokazale na težji potek sezone, ko je prevladujoči virus tipa A, zlasti ko gre za podtip H3N2. Gre za izkušnjo iz preteklosti, ki pa po besedah sogovornice ne drži vedno.Letos je povečano zanimanje za cepljenje proti gripi. Razdelili so več kot 180.000 odmerkov cepiva, lani okoli 90.000. Sočanova ocenjuje, da je povečano zanimanje tudi na račun brezplačnega cepljenja za rizične skupine ljudi. Cepljenje je v tem trenutku še smiselno, saj obolevnost z gripo še ni na vrhuncu. Se pa pri mlajšem človeku razvije zaščita v kakšnem tednu, pri starejšem v okoli 14 dneh.Sočanova svetuje bolnikom, naj v primeru respiratornega obolenja obiščejo zdravnika, če se stanje v nekaj dneh ne izboljša, če temperatura ne pada in če vse težje dihamo. Vsem rizičnim skupinam, pri katerih se pričakuje težji potek gripe, sogovornica svetuje, naj se izogibajo mest, kjer je zelo veliko ljudi. »Ne hodite v nakupovalne centre, raje v naravo,« je dejala. Če smo v dobri telesni kondiciji, imamo manj možnosti, da zbolimo, če pa že zbolimo, lažje prebolimo, je dodala.