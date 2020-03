V UKC Maribor aktivacija faze 5

Stanje glede covida -19 v UKC Maribor, 26. marca Skupno število hospitaliziranih pacientov je 19, od tega so štirje intubirani ( respirator ) in v intenzivni enoti.

( ) in v intenzivni enoti. Trenutno je 66 zaposlenih v UKC Maribor preventivno v domači izolaciji (zaradi nedavnih tesnih socialnih stikov) – gre za vse zaposlene, ne zgolj za zdravstveno osebje.

Nadaljnjega širjenja okužbe med zaposlenimi niso zaznali.

Krizni štab UKC Maribor je danes sprejel sklep o aktivaciji faze 5, ki začne v celoti veljati v ponedeljek, 30. marca.Razlog je naglo večanje števila pacientov​, pozitivnih​ na covid-19, predvsem tistih, ki potrebujejo intenzivno terapijo. Za javnost so sporočili, da so doživeli vdor okuženega bolnika v belo območje: »Bolnik je bil ob sprejemu negativen, dan kasneje pa pozitiven. To je dober zgled zahrbtne narave tega virusa.«​Po podatkih Večera se je to zgodilo prav na »navadnem« oddelku intenzivne nege, kjer trenutno dela najbolj obremenjen in nujen kader v bolnišnici.Faza 5 zajema naslednje ukrepe:- delujejo le dežurne službe (urgentne operacije in urgentni ambulantni pregledi),- ustavi se delovanje vseh ambulant (razen urgentnih),- ustavi se ves operativni program, razen nujnih operacij (vključno s karcinomskimi operacijami),- ustavi se vsa diagnostika (razen tiste, ki se opravlja v dežurni službi),- ambulantno delo se izvaja v obliki telefonskih konzultacij.