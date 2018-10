V UKC Maribor izvedli prvo nekirurško vstavitev aortne zaklopke

V UKC Maribor na operacijo srca čaka 270 bolnikov. FOTO: UKC Maribor

Odločitev o financiranju naj bi bila znana prihodnji teden in v primeru pozitivnega odgovora naj bi s posegi nadaljevali v prihodnjih tednih. FOTO: Igor Mali

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor so pred dnevi uspešno izvedli prvo nekirurško vstavitev aortne zaklopke. Kot je na današnji predstavitvi novosti povedal strokovni direktor UKC, načrtujejo od 50 do 70 takšnih posegov letno, s čimer želijo pomembno skrajšati čakalne vrste na tem področju »Uvedba nove metode zdravljenja je izredno pomembna, ker omogoča hitrejšo obravnavo bolnikov in posledično krajšanje čakalnih dob. Kot strokovni direktor menim, da je trenutna čakalna doba pri bolnikih, ki čakajo na operacijo srca 12 mesecev, nedopustna,« je opozoril.Upa, da se država tega zaveda in bo zato odobrila financiranje teh posegov. Prav denar je bil namreč doslej glavni razlog, da je bila nekirurška vstavitev aortne zaklopke doslej na voljo le v UKC Ljubljana.»Že leta 2011 smo bili pripravljeni opravljati ta poseg, vendar žal zaradi drugih zadev takrat nismo bili izbrani. Kljub temu smo nadaljevali z izobraževanjem na tem področju, tako doma kot v tujini,« je pojasnilz oddelka za kardiologijo in angiologijo.Prejšnji teden so v katetrskem laboratoriju tega oddelka izvedli prva dva posega s transkatetrsko vstavitvijo aortne zaklopke (TAVR ali TAVI). Bolnika sta hitro okrevala, nimata zapletov in se dobro počutita. Zdravniki predvidevajo, da bosta čez dva do tri dni odpuščena iz bolnišnice.»Klasična metoda zdravljenja je kirurški poseg, pri katerem je potrebno odpreti prsni koš, ustaviti srce in bolnika prehodno vzdrževati pri življenju z zunajtelesno črpalko. Nasprotno pa z metodo katetrske oziroma nekirurške zamenjave zaklopke vstavimo nadomestno zaklopko brez kirurškega reza. Poseg je primeren predvsem za starejše bolnike, pri katerih operativniposeg predstavlja veliko tveganje za zaplete,« je pojasnil predstojnik oddelka za kardiologijo in angiologijo»Primerna je za bolnike z visokim tveganjem za operacijo zaradi spremljajočih boleznih in za bolnike, pri katerih je aortna zaklopka okvarjena na tak način, da jo je možno z dobrim izidom zamenjati na transkatetrski način,« je dodal predstojnik oddelka za kardiokirurgijoV UKC Maribor na operacijo srca čaka 270 bolnikov. »V naši ustanovi je glede na trenutne možnosti programa operacij čakalna doba pod stopnjo nujnosti redno 14 mesecev, pod stopnjo nujnosti hitro pa do 12 mesecev. V kolikor bo program transkatetrskih vstavitev aortne zaklopke priznan in plačan v UKC Maribor, pričakujemo najmanj 50 tovrstnih posegov v naslednjem letu, s čimer bi se čakalne vrste pomembno zmanjšale,« je še dejal Košir.Odločitev o financiranju naj bi bila znana prihodnji teden in v primeru pozitivnega odgovora naj bi s posegi nadaljevali v prihodnjih tednih. »To je velik dosežek za ekipo, za bolnišnico, najbolj pa za bolnike. Dejansko gre tu za življenje,« je poudaril Vogrin, ki je takoj po prihodu na položaj spomladi letos okrepil prizadevanja za uvajanje novih metod zdravljenja v UKC Maribor. Prepričan je, da se bo vložek države v to že kmalu povrnil s skrajšanjem čakalnih dob ter posledično z zmanjšanjem števila zapletov in s krajšim okrevanjem bolnika.