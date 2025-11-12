V UKC Maribor odpustili dva delavca zaradi ponarejenih diplom

Generalni direktor Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor Vojko Flis je danes potrdil, da so odpustili dva delavca, ki sta imela ponarejeno diplomo. Kot je dejal, ne gre za delavca, ki bi delala na zdravstvenem področju, zato bolniki zaradi tega niso bili ogroženi.

»Prvega delavca, ki je imel ponarejeno diplomo, smo odkrili po anonimni prijavi. Potem smo preiskali vse preostale delavce oziroma diplome in ugotovili, da ima še en delavec ponarejeno diplomo. Oba delavca smo odpustili,« je v današnji izjavi za medije povedal Flis.

Pri tem je opozoril na težave pri prepoznavanju diplomskih listin. »Ljudje, ki se prijavljajo na delovna mesta, prinašajo overjene fotokopije diplom. Te so overjene pri notarjih,« je pojasnil. »Notarji pa so nam povedali, da ne preverjajo izvirnikov, ker za to nimajo sredstev, temveč samo potrdijo, da tisto, kar nekdo prinese k njim, ustreza kopiji, ki jo izdajo,« je dodal.

Pojasnil je, da tudi v kliničnem centru doslej niso preverjali izvirnikov, ampak so se opirali na overjene fotokopije, zdaj pa bodo spremenili prakso. »Manj težav je pri zdravstvenem osebju, torej pri medicinskih sestrah ali zdravnikih, ker imajo oboji zbornice in je mogoče zelo hitro ugotoviti, ali imajo veljavne licence in do kdaj so licence veljavne. Večja težava je pri upravno-tehničnih službah, kar pa zdaj tudi rešujemo,« je še povedal.

Zadevo preiskuje tudi policija. Kot je v torek poročal časnik Večer, prej pa že Radiotelevizija Slovenija, je v UKC Maribor v zadnjih tednih potekalo več kriminalističnih preiskav. Med drugim so menda potekale pri vodji kadrovske službe Andreji Hojnik Šlamberger in vodji investicij Petru Weissensteinerju.

Policisti po pisanju Večera preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali uradnih pravic. Hišne preiskave so potekale na petih lokacijah, zasegli pa so več predmetov, ki bodo služili kot dokaz v nadaljnjem postopku. Kaznivih dejanj so menda osumljene štiri fizične osebe.