V Sloveniji 99 novih okužb, nove okužbe med zaposlenimi v UKC Maribor

Včeraj so na območju Slovenije evidentirali 99 novih okužb, je objavila vlada. Umrl ni nihče. Hospitaliziranih je bilo 84 bolnikov, intenzivno nego je potrebovalo 16 najhuje obolelih. Opravili so 2382 testov.V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor so danes potrdili štiri nove okužbe med zaposlenimi, prav tako so okuženi štirje bolniki. O tem je v izjavi za javnost spregovoril direktor te ustanoveV karanteni se nahaja dodatnih 19 zaposlenih. Kot je dodal Flis, sicer bolnišnično delo poteka na vseh oddelkih, a v prilagojenem obsegu. V UKC Maribor imajo po njegovih besedah 25 postelj, namenjenih obolelim za covidom-19, štiri pa najhuje obolelim, ki potrebujejo intenzivno nego.Izvor vseh okužb, odkritih od petka dalje – v UKC Maribor so naredili okoli 100 testov –, je izven bolnišnice, je še povedal Flis. Dva med štirimi zaposlenimi sta zdravnika, ostala sta zdravstvena delavca. En zdravnik je iz interne klinike drugi je zunanji.