»V UKC smrt na vozičku na hodniku postaja nova normalnost«

Društvo Srebrna nit – združenje za dostojno starost je v javnem pismu pozvalo k ureditvi razmer v ljubljanskem kliničnem centru, kjer naj bi bili starejši bolniki na urgenci deležni nečloveških razmer. Kot so zapisali, so nekateri čakali na obravnavo tudi več kot deset ur, diagnozo in terapijo pa prejeli kar na hodniku.

»Zdravstvo bi moralo temeljiti na sočutju, a ta vrednota v praksi pogosto izpuhti tam, kjer bi jo najbolj potrebovali – na urgenci. Zdravstveni sistem, ki ne more zagotoviti osnovne oskrbe najranljivejšim, tako da ohrani tudi njihovo najosnovnejše človeško dostojanstvo, nujno potrebuje prenovo,« so poudarili v društvu.

Med največjimi težavami so navedli dolge čakalne vrste in nehumane razmere: starejši bolniki naj bi morali na hodnikih menjati plenice, jih uporabljati za izločanje, tam pa naj bi jim izvajali tudi diagnostične in terapevtske posege. »Smrt hudo bolnega na ozkem vozičku na hodniku in vsem na očeh postaja nova normalnost,« opozarjajo.

Po njihovem prepričanju rešitev ni nujno zgolj v dodatnem kadru, ampak predvsem v spremembi organizacije dela, razdelitvi nalog v zdravstvenem timu ter učinkovitejših procesih obravnave. Ponovno so pozvali tudi k dvigu glavarinskih količnikov osebnih zdravnikov, s čimer bi razbremenili urgentne centre nenujnih pacientov. Med predlogi je še povečanje kapacitet urgentne službe z dodatnimi ekipami, v katerih bi sodelovali tudi zasebniki s koncesijo.

Kot nujno so navedli še izboljšanje triažiranja ob vstopu na urgenco, kar bi po njihovem zagotovilo več humanosti v postopkih obravnave.

Javno pismo so naslovili na ministrico za zdravje Valentino Prevolnik Rupel in od nje pričakujejo odziv.