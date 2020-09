V Upravni enoti Maribor notranji nadzor prijave prebivališč

V Upravni enoti (UE) Maribor so, potem ko jo je izpostavil predsednik vlade Janez Janša, na začetku tega tedna uvedli postopek notranjega nadzora na področju prijave prebivališč. Kot so danes povedali za STA, preverjajo vse naslove, ki imajo prijavljenih več kot 20 oseb. Za zdaj kot sporna navajajo dva naslova.



Potem ko je premier v ponedeljek v odgovoru na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča (SNS) izpostavil mariborsko upravno enoto kot tisto, ki »izstopa po prijavah na naslovih, kjer je prijavljenih že sto ljudi, vpisujejo se pa še dodatni«, so na upravni enoti takoj ukrepali in sprožili notranji nadzor.



»Sprva so predmet interne revizije bili čisto vsi naslovi na območju upravne enote, ki imajo prijavljenih več kot 50 oseb (stalno ali začasno). Danes smo revizijo razširili na čisto vse naslove na območju upravne enote, ki imajo prijavljenih več kot 20 oseb (stalno ali začasno),« so pojasnili.



Za zdaj ugotavljajo, da je bilo na območju UE Maribor na dan 21. september 20 naslovov, na katerih je bilo začasno prijavljenih 50 ali več oseb. Večinoma gre za študentske domove, dijaške domove in domove starejših občanov. »V zgolj dveh primerih gre ali za stanodajalca (83 prijav) oziroma fizično osebo (54 prijav). V nobenem primeru nismo zaznali nobene nepravilnosti,« so pojasnili v tajništvu načelnika UE Maribor Srečka Đurova.



Pri stalno prijavljenih je bilo pet naslovov, na katerih je bilo stalno prijavljenih 50 ali več oseb. Od tega se trije nanašajo na dom starejših občanov, center za socialno delo in občino ter so zato neproblematični.



Sporna sta tako dva naslova; za enega so ugotovili, da je na 97,6 kvadratnega metra stanovanjske površine prijavljenih 62 oseb, od tega jih je bilo zadnjih sedem vpisanih leta 2018, po zabeležbi prepovedi prijave pa novih prijav ni bilo. »Smo pa o tem naslovu obvestili pristojne organe in uvedli postopke ugotavljanja prebivališča,« pravijo na UE Maribor.



Na drugem spornem naslovu so ugotovili, da je na 99 kvadratnih metrih prijavljenih 157 oseb, od tega so bile tri prijavljene še letos. Tudi v tem primeru so uvedli postopke ugotavljanja prebivališča in med drugim ugotovili, da nekatere osebe dejansko prebivajo v drugih stanovanjih znotraj istega objekta na tem naslovu. »Ta naslov je pristojnim organom dobro poznan, saj je v preteklosti že bil predmet kriminalističnih preiskav in zaključenega sodnega postopka,« pojasnjujejo na upravni enoti.



Poudarili so, da se zavedajo nevarnosti fiktivnih prijav posameznikov na naslovih zasebnikov, zato v postopkih vedno preverjajo, koliko oseb je na določenem naslovu že prijavljenih. Zato se toliko bolj čudijo, kako sta omenjena dva sporna primera sploh nastala. Odgovor naj bi dala interna revizija.



»Če zaznamo sum storitve kaznivega dejanja, o tem obvestimo tudi pristojne organe. Tako smo ravnali tudi v zadnji zaključeni večmesečni kriminalistični preiskavi na območju Maribora,« so navedli.



Mariborski kriminalisti so prejšnji teden pridržali osumljenko, ki je s pomočjo dveh družinskih članov na treh naslovih v okolici Maribora vse od leta 2018 lažno prijavila večje število tujcev oziroma državljanov tretjih držav, predvsem Bosne in Hercegovine, Kosova in Srbije, ki so začasno prijavo na območju Evropske unije potrebovali za opravljanje dela.