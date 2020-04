V več državah danes rahljajo ukrepe ob pandemiji

Ključni poudarki:



• Po Evropi začenjajo rahljati ukrepe za omejitev širjenja koronavirusa.

• V ZDA že več kot 40.000 smrtnih žrtev zaradi bolezni covid-19.



08.00 Število smrtnih žrtev koronavirusa v ZDA preseglo 40.000

7.30 V več državah EU od danes spet odprti vrtci, šole, frizerski saloni...

V ZDA je do nedelje zvečer za posledicami koronavirusne bolezni covid-19 umrlo 40.666 ljudi , s koronavirusom pa jih je okuženih že skoraj 760.000 ljudi. Predsednik ZDA Donald Trump medtem vztraja pri podpori protestnikom proti guvernerjem zveznih držav, ki izvajajo navodila njegove vlade proti koronavirusu. Nekaj dobrih novic je prišlo iz najbolj prizadete zvezne države New York , kjer je guverner Andrew Cuomo poročal, da je v soboto umrlo 507 ljudi, kar je najmanj v tednu dni in 33 manj kot v petek. Skupaj je sicer v državi z 20 milijoni prebivalcev doslej že 18.300 mrtvih in skoraj 250.000 okuženih. Samo v mestu New York z osmimi milijoni prebivalcev pa je bilo do sinoči 140.000 okuženih in 14.451 mrtvih.Poleg Slovenije bodo danes tudi v nekaterih drugih državah v Evropi začeli postopoma opuščati nekatere ukrepe , ki so jih uvedli zaradi pandemije koronavirusne bolezni 19. Na Norveškem bodo z današnjim dnem odprli vrtce, na Danskem frizerske salone, v Nemčiji pa trgovine z do 800 kvadratnimi metri površine ter prodajalne avtomobilov, koles in knjigarne, če se bodo tako odločile oblasti v posamezni zvezni deželi, poroča STA. Na Saškem, v Berlinu in Brandenburgu bodo znova sedli v šolske klopi dijaki najvišjih letnikov srednje šole, medtem ko drugod ostajajo prepovedanem so na Saškem od danes znova dovoljene maše, a z največ 15 udeleženci.Na Norveškem bodo z današnjim dnem odprli tudi frizerske in kozmetične salone, delati pa bodo lahko začeli tudi fizioterapevti in psihologi, na Danskem, kjer so sredi prejšnjega tedna kot prvi v Evropi znova odprli vrtce in šole, pa bodo od danes spet lahko odprti frizerski saloni, saloni za tetoviranje in avtošole. V Franciji bodo svojci prvič po 11. marcu spet obiskovali oskrbovance domov za ostarele.