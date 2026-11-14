  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Video
    E-novice
    Trgovina

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Premium

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Tisk

    Podkasti

    English



    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    V več kot polovici občin ne bo drugega kroga

    Devete lokalne volitve: Za županski stolček v 212 občinah se poteguje 614 kandidatov, kar 45 jih je brez tekmeca. Drugi krog bo 29. novembra.
    Upravičenci lahko na lokalnih volitvah glasujejo le v občini stalnega prebivališča. FOTO: Jože Suhadolnik
    Galerija
    Upravičenci lahko na lokalnih volitvah glasujejo le v občini stalnega prebivališča. FOTO: Jože Suhadolnik
    Barbara Hočevar
    14. 11. 2026 | 04:00
    6:21
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Jutri ob 7. uri bodo na devetih lokalnih volitvah v samostojni Sloveniji odprli vrata skoraj 3000 volišč, na katerih bo več kot 1,6 milijona volilnih upravičencev izbiralo župane, mestne ali občinske svetnike ter člane svetov četrtnih, krajevnih ali vaških skupnosti v 212 občinah. Prve neuradne rezultate začne Državna volilna komisija po navadi objavljati okoli 20.30, drugi krog županskih volitev, v krajih, kjer noben od kandidatov ne bo prepričal vsaj polovice glasujočih, bo čez dva tedna, 29. novembra.

    V več kot polovici slovenskih občin, konkretno v 109, drugega kroga zagotovo ne bo – v kar 45 lokalnih skupnostih je namreč že znano, kdo jih bo vodil v naslednjih letih, saj se za položaj poteguje en sam kandidat, večinoma so to že dosedanji župani, v 64 občinah pa bosta na glasovnicah napisana po dva tekmeca, torej bo že jutri nekdo zmagovalec.

    Skupaj se za župane poteguje 614 kandidatov – kar je najmanj v zadnjih dveh desetletjih, leta 2006 jih je bilo, na primer, 991, – od tega 77 za vodenje 12 mestnih občin. Razen v Slovenj Gradcu, kjer na čelu ostaja aktualni župan, je prav v mestnih občinah največ zanimanja za to funkcijo – v Ljubljani je tokrat kar 15 kandidatov, v Mariboru in Kopru po deset, v Kranju in Velenju po sedem.

    Najmlajši pretendent za vodenje občine šteje 20 let, najstarejši pa 81.

    Na volilnih lističih bo precej več moških (491) kot žensk, ki jih je le petina (123), najmlajši pretendent za vodenje občine šteje 20 let, najstarejši pa 81 let. Kar 177 aktualnih županov si prizadeva za nov mandat, dva med njimi celo že za devetega zaporednega, dva pa za osmega, v 34 občinah, med njimi tudi v Mariboru, pa bo zagotovo novo ime.

    Sedež v državnem zboru so za županskega pripravljeni zamenjati štirje poslanci.

    Še naprej se nadaljuje trend, da se posamezniki za naklonjenost sokrajanov prizadevajo kot nestrankarski kandidati, marsikdo kljub siceršnjim jasnim političnim ozadjem. Tako pod črto prevladujejo kandidati, ki so se v tekmo podali z lokalnimi listami ali s podpisi volivcev, za približno 40 odstotki pa uradno stojijo politične stranke, pri nekaterih tudi več skupaj.

    Ponekod proporcionalni, drugod večinski sistem

    Tudi seznami vseh, ki imajo ambicijo sedeti v mestnih oziroma občinskih svetih, so vsake lokalne volitve krajši – tokrat je na njem 18.016 imen, pred 20 leti jih je bilo več kot 26 tisoč. Za mestne svete je 3596 kandidatov, za občinske pa 14.420, pri čemer pa so liste nekoliko bolj spolno uravnotežene od županskih – na njih je 8190 žensk in 9826 moških, najmlajši kandidat je komaj polnoleten, najstarejši pa je dopolnil 95 let. V mestne in občinske svete želi tudi 70 poslancev, funkciji sta združljivi.

    Velikost občinskih svetov je odvisna od števila prebivalcev: v najmanjših občinah imajo po le sedem članov, v Mariboru in Ljubljani na drugi strani po 45. Tudi sistem, po katerem se izbirajo, je različen – v 65 manjših občinah potekajo volitve po večinskem sistemu (volivec glasuje za največ toliko kandidatov, kolikor je občinskih svetnikov), v 147 pa po proporcionalnem, pri čemer so nekatere občine razdeljene v več volilnih enot, posameznik obkroži samo eno listo, ima pa možnost preferenčnega glasu, da označi tistega kandidata na listi, ki mu daje prednost.

    • Za županske funkcije se poteguje petkrat več moških kot žensk.
    • Od leta 2006 se število kandidatov za vodenje občin in občinske svete zmanjšuje.
    • Prevladujejo vsaj uradno nestrankarski kandidati.

    Vsi udeleženci bodo na volišču prejeli tri glasovnice – za župana, mestni oziroma občinski svet ter četrtno, krajevno ali vaško skupnost. Na teh zadnjih bo skupaj 12.672 kandidatov, od tega 3920 v mestnih občinah in 8752 v vseh ostalih, med njimi je 5299 žensk in 7373 moških.

    Na dvojezičnih območjih svoje predstavnike izbirajo tudi pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti, v 20 občinah pa je mesto v občinskem svetu zagotovljeno predstavniku romske skupnosti.

    Volilni upravičenci lahko na lokalnih volitvah glasujejo le v občini stalnega prebivališča, zato tako imenovanih volišč omnia izven kraja bivališča, ki se organizirajo ob državnozborskih ali predsedniških volitvah, ni, prav tako ne glasovanja iz tujine. Zaradi pred kratkim sprejete zakonske spremembe pa tokrat prvič po 20 letih glasu ne morejo oddati državljani tretjih držav, ki imajo v Sloveniji dovoljenje za stalno prebivanje.

    Do jutri ob 19. uri velja volilni molk

    Kampanja pred lokalnimi volitvami se je končala opolnoči, ko je nastopil volilni molk, ki bo trajal do nedelje do 19. ure. Obvestila o njegovih domnevnih kršitvah bo danes in jutri ponoči sprejemal operativno-komunikacijski center Generalne policijske uprave na številki 080 12 00, podnevi (od 7. do 19. ure) pa dežurna služba inšpektorata za notranje zadeve na številki 080 21 13.

    Kot kršitev volilnega molka se obravnavajo vse oblike politične propagande, katerih namen je vplivanje na odločanje volivcev. Za to so predvidene globe od 150 do 3000 evrov.

    Novice  |  Svet
    EU

    Evroposlanci pozvali k ukrepanju proti Sloveniji. Kaj piše v njihovem pismu?

    Predstavniki štirih političnih skupin opozarjajo, da bi predlog novele zakona o volilni in referendumski kampanji lahko utišal del slovenske civilne družbe.
    Jure Kosec 13. 11. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Hrvaška

    Hrvaške oljarne ustavile delo, kljub eni najboljših letin oljk

    Hrvaški oljarji ne vedo, kam s 15.000 do 20.000 tonami oljčnih tropin.
    12. 11. 2026 | 12:10
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Ministrstvo za notranje zadeve

    Takšnega preverjanja skupine državljanov v zgodovini Slovenije še ni bilo

    93 dvojnih državljanov so na podlagi sklepa vlade preiskovale Sova, OVS in policija. Pravni strokovnjak opozarja na diskriminacijo.
    Mirt Bezlaj 13. 11. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Nepremičnine

    Andreja Cirman: Pri minimalni kvadraturi se mi zdi predlog prestrog

    Pogoji in omejitve, ki jih prinaša predlog zakona o reševanju prvega stanovanjskega problema.
    Aleksandar Lukić 13. 11. 2026 | 04:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Raki prebavil: bolezni, pri katerih je pomembno, da pravočasno spregovorimo

    Raki prebavil so pomemben del bremena raka tako v Sloveniji kot v Evropi.
    Promo Delo 11. 11. 2026 | 11:14
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Dom kot iz revije, v njem pa ne bi želeli živeti

    Lepo opremljeno stanovanje, udoben kavč, mehka svetloba in prijetna temperatura so stvari, na katere pomislimo ob besedi dom, manjka pa ključna sestavina.
    9. 11. 2026 | 14:35
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Next
    Vredno branja

    Združili moči s prvakom med pijačami

    Povezovanje poslovanja na dveh sosednjih trgih, nova partnerstva in naložbe v učinkovitost odpirajo prostor za nadaljnjo rast.
    Promo Delo 10. 11. 2026 | 07:43
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Next
    TRADICIJA

    Slovensko podjetje osvaja Evropo. Zdaj je na vrsti Španija

    Perutnina Ptuj je lani praznovala 120 let poslovanja. Jubilej je prišel v obdobju pomembne poslovne preobrazbe.
    Promo Delo 12. 11. 2026 | 09:50
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Video
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniška zvezda 2018

    Polycom: Z največjim poslom v zgodovini vstopajo v novo poglavje

    Ob desetem izboru Delove podjetniške zvezde predstavljamo poslovno pot nekdanjih zmagovalcev. Leta 2018 je Delova zvezda postalo podjetje Polycom.
    Milka Bizovičar 13. 11. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniška zvezda 2019

    Intra Lighting: Smo samozavestnejši pri inovacijah in pri pristopu do trga

    V luči desetega izbora Delove podjetniške zvezde predstavljamo poslovno pot nekdanjih zmagovalcev. Leta 2019 je Delova zvezda postalo podjetje Intra Lighting.
    Milka Bizovičar 12. 11. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Sposobnosti vodenja nimamo v krvi, ampak se je naučimo

    Simona Špilak, kadrovska strokovnjakinja, o slovenskih vodjih, ki da so strokovni in vizionarski, a premalo zaupajo svojim sodelavcem.
    Milka Bizovičar 12. 11. 2026 | 04:00
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Duol: Očeta na vrhu zamenjal sin, podjetje v preboj z napihljivimi hangarji

    V luči desetega izbora Delove podjetniške zvezde predstavljamo poslovno pot nekdanjih zmagovalcev. Leta 2024 je Delova zvezda postal Duol.
    Nejc Gole 11. 11. 2026 | 08:54
    Preberite več

    Več iz teme

    lokalne volitve 2026Občinelokalna samoupravakandidati za županaDržavna volilna komisija

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Spring za Dacijino novo pomlad

    Nizkocenovna znamka zelo potrebuje e-avto, saj le ta pogon dviga evropsko prodajo.
    Gašper Boncelj 14. 11. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Razvoj in teorija

    Intervencijski abecednik

    Ob presojanju učinkov interventnega zakona za razvoj Slovenije moramo najprej preveriti, kaj o načrtovanih posegih pravi ekonomska teorija.
    14. 11. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Portret tedna

    Bob Dylan: Navodila za preživetje

    Prvič je tu koncertiral 10. junija 1991. Na Plečnikovem štadionu je takrat pihal topel veter začetkov ustanavljanja nove države.
    14. 11. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Psihologija in tehnologija

    Ko stroj reče: »Razumem, kaj vas skrbi«

    Roboti dobivajo oči in svobodo, ljudje pa navodila in kletko.
    14. 11. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Sobotna priloga
    Pomisleki

    Zdravnik in računalnik

    Kaj lahko se zgodi, da bodo bogati še vedno imeli osebne zdravnike, revni pa bodo na milost in nemilost prepuščeni aplikacijam umetne inteligence.
    14. 11. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Portret tedna

    Bob Dylan: Navodila za preživetje

    Prvič je tu koncertiral 10. junija 1991. Na Plečnikovem štadionu je takrat pihal topel veter začetkov ustanavljanja nove države.
    14. 11. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Psihologija in tehnologija

    Ko stroj reče: »Razumem, kaj vas skrbi«

    Roboti dobivajo oči in svobodo, ljudje pa navodila in kletko.
    14. 11. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Sobotna priloga
    Pomisleki

    Zdravnik in računalnik

    Kaj lahko se zgodi, da bodo bogati še vedno imeli osebne zdravnike, revni pa bodo na milost in nemilost prepuščeni aplikacijam umetne inteligence.
    14. 11. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Next
    Vredno branja

    Kaj išče hrvaško energetsko podjetje v Kazahstanu?

    Energija je eden ključnih dejavnikov stabilnosti in samostojnosti držav, trenutne geopolitične razmere pa poudarjajo pomen energetske varnosti v Evropi.
    Promo Delo 13. 11. 2026 | 08:51
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Next
    Vredno branja

    Bomo imeli čez 15 let dovolj elektrike za vse?

    Vse večja poraba električne energije bo v prihodnjih desetletjih zahtevala, da se elektroenergetski sistem prilagodi spreminjajočim se razmeram.
    Promo Delo 29. 10. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    V Ljubljano prihajajo filmske legende

    Umetniški mozaik slovenske prestolnice bo ob jubilejni, 10. izvedbi Zimskega festivala bogatejši za dva izjemna koncertna večera.
    Promo Delo 12. 11. 2026 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Izdelek kupijo, preizkusijo, nato pa dobijo denar nazaj

    Oglaševanje ni več dovolj. Gregor Gorenc, direktor Product of the Year Adria, v podkastu Supermoč razkriva, kaj danes prepriča kupce.
    10. 11. 2026 | 09:08
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prihranki na banki? Preverite, kje lahko dobite največ

    Večina ljudi se z denarjem največ ukvarja takrat, ko ga potrebuje za nakup stanovanja, prenovo doma, študij ali kakšno drugo pomembno življenjsko odločitev.
    Promo Delo 9. 11. 2026 | 09:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Recept za kremasto sladico z legendarnimi napolitankami

    Hladnejši dnevi vabijo k razvajanjem, za katera poleti ni časa, zato sprejmimo jesen kot dobrodošel čas počitka in udobja, utrujenost pa kot znak za več oddiha.
    Promo Delo 9. 11. 2026 | 09:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine imate danes, na pregled pa morate čakati pol leta?

    Zaradi dolgih čakalnih dob v zdravstvu se nekaterim zdravstveno stanje slabša, drugi pa živijo z nižjim življenjskim standardom.
    Promo Delo 4. 11. 2026 | 13:41
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Kaj vprašati ponudnika oblaka, preden mu zaupate poslovne podatke?

    Pri izbiri oblaka ni dovolj vprašati, koliko prostora dobimo in koliko bo storitev stala.
    Promo Delo 9. 11. 2026 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Baterija, ki ve, kdaj je elektrika najdražja

    Sistem družbe ENNA Next samodejno spremlja delovanje sončnih elektrarn in porabo v realnem času.
    Promo Delo 12. 11. 2026 | 09:33
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Hrvaški velikan uvaja virtualne kartice

    Hrvaški finteh s skoraj dvema milijonoma uporabnikov uvaja brezplačne virtualne kartice Mastercard in razvija aplikacijo za plačila in upravljanje financ.
    Promo Delo 9. 11. 2026 | 09:01
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo