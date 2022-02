V večini dejavnosti brez pogoja PCT, v šolah nič več samotestiranja

7.35 Avstralija odpira meje za cepljene turiste

Avstralija je danes po skoraj dveh letih ponovno odprla svoje meje za cepljene potnike iz tujine. Tako lahko dvakrat cepljeni turisti in vsi, ki imajo veljavni vizum, od danes naprej potujejo v Avstralijo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Prtljaga je pripravljena ... FOTO: Mavric Pivk

Avstralija je ob izbruhu koronavirusa marca 2020 zaprla svoje meje z nekaj izjemami za vse, razen za državljane in stalne prebivalce. Lani so oblasti že začele s postopnim odpiranjem mej. Tako so bili mednarodni študenti, osebe z delovnimi vizumi in popotniki z nahrbtniki postopoma sprejeti nazaj.

Čakanja je konec, je v nedeljo na mednarodnem letališču v Melbournu novinarjem sporočil predsednik vlade Scott Morrison in s tem najavil sproščanje ukrepov za danes. Morrison je še pozval turiste, da pripravijo kovčke in doživijo eno največjih doživetij prav v Avstraliji.

Avstralske zvezne države in ozemlja imajo različne karantenske zahteve in omejitve za mednarodne prihode, za katere je Morrison ob prvi napovedi ponovnega odprtja v začetku februarja dejal, da bodo ostale v veljavi.

7.30 Pandemija covida-19 se v ZDA še naprej umirja

V ZDA še naprej pada število novih primerov okužb in hospitalizacij zaradi covida-19, kar pri strokovnjakih vzbuja upanje, da se širjenje različice omikron umirja. Število smrtnih primerov sicer še vedno ostaja na relativno visoki ravni.

V ZDA se je po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa doslej okužilo 78,5 milijona ljudi, umrlo pa jih je več kot 935.000. Proti covidu-19 je cepljenih 214,5 milijona ljudi oz. 65 odstotkov vsega prebivalstva ZDA.

Po podatkih univerze je v nedeljo umrlo 2200 ljudi, novih okužb pa je bilo 118.000. V soboto je število novih okužb komajda preseglo 100.000, 16. januarja so jih medtem na primer našteli skoraj 801.000. Samo v New Yorku je število novih okužb v zadnjih dveh tednih padlo za 50 odstotkov.

Medtem, ko se je zaradi covida-19 10. januarja zdravilo v bolnišnicah več kot 164.000 ljudi, se jih sedaj le še okrog 80.000.

Zaradi pozitivnega razvoja dogodkov po zveznih državah lajšajo ukrepe za omejevanje širjenja pandemije oziroma je več ne obravnavajo kot krize javnega zdravja, ampak se osredotočajo na preventivo. V zvezni deželi Utah na primer aprila zapirajo centre za množično testiranje prebivalstva in ne nameravajo več tako pogosto poročati o novih okužbah. V mestu Boston pa ni več treba predložiti dokaza o cepljenju za notranje prostore restavracij ali športnih in drugih prireditev, podobno pa takšne ukrepe opuščajo tudi v drugih mestih po ZDA.

7.02 Kljub odpovedi sejma v Leipzigu predstavitev Portugalske

Organizatorji knjižnega sejma v Leipzigu so nedavno odpovedali letošnjo prireditev v živo, kljub temu pa bo država gostja Portugalska predstavila svojo literaturo v tem saškem mestu. Predvidena so branja z avtorji, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Manjši založniki medtem v času, ki bi bil namenjen sejmu, načrtujejo svoj založniški dogodek.

Knjige. FOTO: Blaž Samec

Portugalska je bila že lani predvidena za državo gostjo leipziškega sejma, letos pa jo je ponovno doletela njegova odpoved. Organizatorji so sejem odpovedali tretjič zapored od začetka pandemije koronavirusa. Kot so pojasnili, je preveč, zlasti velikih založniških skupin, želelo odpovedati sodelovanje.

Sejem naj bi v Leipzigu potekal od 17. do 20. marca. Portugalska bi se morala predstaviti na več dogodkih, v tem okviru je izšlo tudi več kot 50 naslovov v nemščini, ki jih bodo predstavili v kratkem.

V obdobju odpovedanega sejma pa želi svoje knjige predstaviti okrog 50 manjših založnikov, kot so C.H. Beck, Hanser, Klett-Cotta, Kunstmann in Wagenbach. Pobudo sta dali založbi Voland & Quist in Kanon, saj je bila odpoved »res velik šok«.

V branži so se tako po pisanju dpa kmalu zatem odločili, da se še vedno želijo srečati v Leipzigu. To sicer ne bo protidogodek velikemu knjižnemu sejmu, ampak edinstvena rešitev za letošnje leto.

7.00 Večina dejavnosti brez pogoja PCT, odpravljeno samotestiranje v šolah

Ob umirjanju epidemije covida-19 se je vlada odločila za precejšnje sproščanje omejitvenih ukrepov. Od danes razen v zdravstvu, socialnem varstvu in zaporih izpolnjevanje pogoja PCT ni več potrebno. V šolah je odpravljeno samotestiranje, ostajajo pa obvezne maske. Te so še naprej obvezne tudi pri gibanju v zaprtih javnih prostorih.

Z današnjim dnem so odpravljene vse epidemiološke omejitve v industriji, trgovini, turizmu in gostinstvu in drugih storitvenih dejavnostih. Pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani) tako ne bo treba več dokazovati, sproščajo se omejitve delovnega časa gostinskih lokalov, odpirajo se nočni klubi, v storitvenih dejavnostih ne veljajo več omejitve pri številu ljudi.

Še naprej pa bo treba upoštevati splošna pravila uporabe zaščitnih mask, razkuževanja rok, medosebne razdalje in zračenja prostorov. Uporaba zaščitnih mask je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, razen v lokalih za mizami. Na odprtih prostorih pa so maske priporočljive, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje vsaj 1,5 metra.

Od danes se ukinja brezplačno testiranje s hitrimi antigenskimi testi. Proračun bo kril zgolj še hitre teste za dejavnosti, kjer se to še naprej zahteva. V šolah se za učitelje kot učence z današnjim dnem odpravlja obvezno presejalno testiranje. Od danes je zbiranje ljudi dovoljeno brez omejitev števila prisotnih in brez pogoja PCT.

Še naprej morajo osebe s potrjeno okužbo v izolacijo, že od sobote pa posameznikom v primeru tveganega stika z okuženim s koronavirusom ni več treba v karanteno. Jim pa pristojni priporočajo, da se sedem dni od zadnjega tesnega stika z okuženim testirajo, v obdobju 14 dni od stika pa naj se izogibajo nenujnim stikom z drugimi.

Vodja strokovne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje Mateja Logar je sicer ob sprejeti sprostitvi ukrepov s strani vlade za STA navedla le, da so glede na aktualne epidemiološke razmere skupaj z različnimi strokovnjaki pripravili predlog postopnega in varnega sproščanja ukrepov, ob tem pa dodala, da so »člani svetovalne skupine še naprej na voljo za svetovanje zdravstvenemu ministru«.