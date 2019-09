V večjem delu države že nastajajo prve močnejše nevihte

Krajevne plohe in nevihte bodo do večera postopno zajele vso državo, lokalno so možni močni nalivi in toča.

Zvečer in ponoči bo občasno deževalo, sprva bo vmes še grmelo, napoveduje Arso. FOTO: Jure Eržen/delo