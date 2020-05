V večstanovanjskih stavbah brez obveznega razkuževanja, a ne brez razkužil

Preberite tudi: Razkuževanje večstanovanjskih stavb ne bo več obvezno



Priporočeni podajalniki za razkužila, zračenje, stopnice namesto dvigal

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Brez klepeta in zadrževanja na stopnišču

Po odpravi obveznega razkuževanja večstanovanjskih stavb so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) ta teden pripravili priporočila za čiščenje skupnih prostorov in opreme. Z vodo in detergentom je treba čistiti predvsem kljuke, stikala in ograje, ob vhod namestiti razkužilo za roke, skupni prostori pa se morajo večkrat na dan zračiti.Razkuževanje večstanovanjskih stavb, ki je bilo v preteklih tednih obvezno dvakrat na dan in je etažne lastnike jezilo tudi zaradi višjih položnic, ni več obvezno od četrtka. Morajo pa upravniki še naprej poskrbeti za redno čiščenje skupnih prostorov, saj se tam srečuje večje število ljudi, kar povečuje verjetnost za prenos okužbe z novim koronavirusom.Na NIJZ so v priporočilih glede čiščenja med drugim navedli, da je potrebno redno čiščenje avle, predprostorov, stopnišč, hodnikov in drugih skupnih prostorov z vodo in čistilnimi sredstvi, še posebej skrbno pa naj bo čiščenje kljuk na vhodu v večstanovanjsko stavbo, stikal v skupnih prostorih, ograj in oprijemal, stikal za upravljanje dvigala in druge opreme, kjer je mogoče pričakovati dotikanje veliko ljudi.Ob vhodu v večstanovanjsko stavbo naj bo po priporočilih NIJZ nameščen podajalnik razkužila za roke, kjer je dvigalo, pa naj bo ta v bližini dvigala.Svetujejo tudi zračenje skupnih prostorov večkrat dnevno, pri čemer naj bodo hkrati odprta vhodna vrata in okna. Kjer je to mogoče, naj se prostori stalno zračijo, v vsakem nadstropju naj bodo okna ves čas odprta, posebno pozornost je treba nameniti tudi prezračevanju dvigal.Če je le mogoče, naj sicer stanovalci namesto dvigala uporabljajo stopnice. Prednost pri uporabi dvigala pa naj imajo osebe, ki težko hodijo po stopnicah, denimo invalidi in matere z vozički.Pri uporabi dvigal svetujejo tudi, da vrata odpiramo in gumbe pritiskamo z razkuženimi rokami ali uporabljamo rokavico za enkratno uporabo, alkoholni robček ali čist papirnat robec. Če se le da, to naredimo s komolci namesto s prsti. Ob vhodu v dvigalo pa naj bo koš za odpadke.V manjših dvigalih, kjer ni mogoče zagotoviti razdalje 1,5 metra, naj bo naenkrat samo ena oseba, razen če gre za člane istega gospodinjstva. Uporabniki naj v dvigalu še posebej dosledno upoštevajo higieno kašlja, z rokami pa naj se ne dotikajo oči, nosu in ust.Na stopnišču se zadržujmo čim manj časa, pri tem pa upoštevajmo vzdrževanje razdalje med osebami in pravila higiene kašlja. Če nam držaji stopniščne ograje predstavljajo neobhodno pomoč pri hoji, si pred in po njihovi uporabi roke umijemo ali razkužimo.Površin se ne dotikajmo po nepotrebnem, sicer pa si roke umijmo ali razkužimo, da z njimi ne onesnažujemo površin, prav tako pa tudi po prihodu domov, še priporočajo na NIJZ.