V Velenju našli dvakrat več amfetamina kot v Ljubljani

Kje so našli največ kokaina

Po količini kokaina v odpadnih vodah daleč prednjači belgijsko mesto Antwerpen, sledijo španska Tarragona, Amsterdam in Bruselj. Na lestvici 20 evropskih mest, kjer so našli največ kokaina, so še Zürich, Basel, Ženeva, katalonska Lleida, Lizbona, Valencija, Eindhoven, Utrecht, København, Barcelona, Castellón, Berlin, avstrijski Kufstein, Bern, Reykjavik ter Praga.