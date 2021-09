Veljati začenja razširjeni pogoj PCT za več dejavnosti

Pogoj PCT za vse, ki prihajajo v neposreden stik z drugimi

Tudi v zavodih za prestajanje zapornih kazni

FOTO: Arhiv Vlade RS

Z današnjim dnem se skladno z v soboto sprejetim vladnim odlokom pogoj PCT širi na številne dejavnosti. Izpolnjevati ga bodo morale osebe, ki pri opravljanju dela prihajajo v neposreden stik z drugimi osebami, izkazati ga bo moral tudi uporabnik.Kot je v soboto povedal minister za zdravje, kljub formalni uveljavitvi odloka z današnjim dnem pričakuje, da se bo odlok uveljavil postopoma v tem tednu in da ga bodo začeli izvajati v prihodnjih sedmih dneh.Pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani) bodo morale izpolnjevati vse osebe, ki pri opravljanju dela prihajajo v neposreden stik z drugimi osebami oziroma so udeležene v okoljih ali dejavnostih, kjer obstaja neposredna nevarnost za izbruh okužbe in s tem nevarnost za zdravje.Pogoj PCT bodo tako morali izpolnjevati zaposleni v zdravstvenih dejavnostih, dejavnostih vzgoje in izobraževanja, socialno-varstvenih in kulturnih dejavnostih. Enako bo veljalo za osebne asistente ter zaposlene v javni upravi ter osebe, ki delajo v zavodih za prestajanje zapornih kazni, prevzgojnih domovih, centrih za tujce in varnih hišah.Pogoj PCT bodo morali prav tako izpolnjevati taksisti, osebje v zaprtih žičniških napravah, policisti, občinski redarji in varnostno osebje, ki izvaja naloge na področju zagotavljanja javnega reda in varnosti. Veljal bo tudi pri izvajanju športnih dejavnosti, kolektivnem uresničevanju verske svobode, dejavnostih ponujanja blaga in storitev, dejavnostih ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil ter pri izvajanju strokovnih izobraževanj in usposabljanj.Pogoj PCT bodo morali izpolnjevati še uporabniki zavodov za prestajanje zapornih kazni, prevzgojnih domov, centrov za tujce, azilnih domov, zavodov izvajalcev socialnovarstvenih storitev, ki ponujajo možnost nastanitve, prav tako pa športniki ob izvajanju kontaktnih športov, uporabniki zaprtih žičniških naprav, obiskovalci in spremljevalci pacientov ter obiskovalci zavodov za prestajanje zapornih kazni in prevzgojnih domov.Osebam, ki ne bodo izpolnjevali pogoja PCT, uporaba storitve ali udeležba oziroma prisotnost pri izvajanju dejavnosti ne bo dovoljena.Omejitve PCT ne bodo veljale v nekaterih posebnih primerih.