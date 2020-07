Kacin: Znova zelo skrbijo okužbe v domovih za starejših

Virus v domovih za starejše



Število karantenskih odločb na Koroškem narašča



Nova okužba v UKC Maribor

V nedeljo so ob 530 testiranjih potrdili 16 okužb z novim koronavirusom, hospitaliziranih je 11 bolnikov s covidom-19. Nihče ni umrl.Vladni govorecje pojasnil, da se je na Balkanu slika glede okužb zelo poslabšala. Kaže, da se je najbolj poslabšalo v državah, kjer so imeli nedavno volitve. Eklatantno poslabšanje se je zgodilo v Srbiji, volitve so imeli tudi na Hrvaškem, kmalu sledijo tudi v Severni Makedoniji.Kacin je povedal, da sta tuji osebi pri nas naredili kaznivo dejanje prenašanja nalezljivih bolezni. Opisal je, da je 37-letnica poklicala reševalce, ker se je počutila slabo, in jih ni obvestila oziroma je to storila šele po petih urah obravnave v zdravstveni ustanovi, da ima njen partner covid-19. 40-letnik pa je kljub bolezni hodil v službo. Grozi jima Kacin: zaporna kazen.Ta konec tedna so na meji in na letališču Brnik izročili 1213 karantenskih odločb. Nekatere osebe so žal dale napačne podatke, kje bodo preživljale karantene in jih na tistih naslovih ni bilo. Zdaj vlada pričakuje, da bodo pristojni poostreno preverjali spoštovanje odločb.Izjavo prenašamo v živo:Kacin je še dejal, da znova zelo skrbijo okužbe v domovih za starejših. To so ogrožena območja, zato moramo poskrbeti za poseben sistem.Eno okužbo so po nedeljskem popoldanskem testiranju v Centru starejših v Vipavi potrdili pri še enem od zaposlenih. Skupaj je tako okužba potrjena pri sedmih zaposlenih in devetih stanovalcih. Danes nadaljujejo testiranja; dopoldne jih bodo tako opravili pri okrog 40 stanovalcih in 12 zaposlenih.Kot je za STA danes še povedal direktor vipavskega centra starejših, tako ostaja še okrog 20 stanovalcev doma, ki jih bodo testirali danes pozno popoldne ali v torek zjutraj.Na ljubljansko infekcijsko kliniko so premestili štiri stanovalce, pri katerih so najprej odkrili okužbo, preostalih pet okuženih pa je še vedno v domu, saj ne kažejo znakov obolelosti. Stanovalci ostajajo v svojih sobah v osamitvi.»Iz bolnišnice danes še nimamo informacij, kako se počutijo tja premeščeni naši stanovalci, preostali pa se počutijo dobro in ne kažejo nobenih znakov bolezni,« je dejal Kopatin.V centru je sicer skupaj 108 stanovalcev in 45 zaposlenih. Enajst zaposlenih je trenutno v karanteni na svojih domovih. Da so zagotovili nemoteno delo v domu, sta jim danes priskočili na pomoč dve zaposleni iz novogoriškega doma starejših občanov in ena zaposlena iz Zdravstvenega doma Ajdovščina, je še povedal.V centru pričakujejo, da bodo odkrili še kakšnega okuženega, zato so se odločili testirati prav vse stanovalce in zaposlene. Testiranja bodo predvidoma zaključili danes pozno popoldne ali v torek dopoldne. Prvo okužbo so v Centru starejših Pristan Vipava potrdili v petek pri enem od stanovalcev centra, vir okužbe pa še ni znan.To so prvi primeri okužb z novim koronavirusom v tem centru in nasploh prvi primeri okužb v občini Vipava. V Centru starejših Pristan so po direktorjevih besedah imeli pripravljen načrt za takšne primere, tako da so takoj uvedli drugačno organizacijo dela z vso potrebno zaščitno opremo in vsemi predvidenimi izolacijami po conah.Na Koroškem je največ pozornosti trenutno usmerjene v občini Ravne na Koroškem in Dravograd, kjer imajo po deset potrjenih okužb. Na Ravnah je vir okužbe eden, v Dravogradu pa je žarišč koronavirusa več. Število karantenskih odločb v regiji narašča. Trenutno jih je sedemdeset. Dravograjski podžupanje povedal, da štaba civilne zaščite še niso aktivirali, a je v pripravljenosti. Za obiskovalce so že zaprli vrata vsi štirje koroški domovi za starejše in regijska bolnišnica. Izjeme veljajo le za obiske otrok, kritično bolnih in umirajočih bolnikov, prisotnost partnerja pri porodu pa je možna ob dogovoru z osebjem na porodnem oddelku.»Razmere trenutno obvladujemo, a nihče ne ve, kako bo jutri. Lahko je popolnoma drugače«, pravi ravenski župan Tomaž Rožen. Z obeh občin poročajo o preveliki sproščenosti med ljudmi in kršenju zaščitnih ukrepov.Zaradi negotove epidemiološke slike v državi je tudi varuh človekovih pravicodpovedal za sredo napovedan delovni obisk na Prevaljah. Iz urada varuha so sporočili, da ljudje kljub temu ne bodo ostali brez pomoči. Vse, ki so se že prijavili na pogovor, pozivajo, naj svoje pobude pisno naslovijo na varuha ali pokličejo na brezplačno telefonsko številko 080 15 30.Ta konec tedna so potrdili okužbo s covidom-19 pri študentki Alma Mater Europaea zdravstvene nege, ki opravlja prakso v mariborskem kliničnem centru. »Izsledili smo tesne kontakte in jih izolirali. Posledično zaradi preventivnih ukrepov v UKC Maribor z današnjim dnem preklicujemo izvajanje pedagoškega procesa do preklica. Trenutno je skupno 36 zaposlenih v UKC Maribor v samoizolaciji,« so sporočili iz UKC Maribor.