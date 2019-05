FOTO:V višjeležečih krajih zimska pravljica z belo odejo

Višina snežne odeje:

Kredarica: 255 cm

Zelenica: 61 cm

Vršič: 48 cm

Pavličevo sedlo: 25 cm

Vogel: 20 cm

Uršlja gora: 13 cm

Krvavec: 9 cm

Posnetek s Kredarice, odete v snežno odejo. FOTO: Spletna kamera Arsa

Kako bo jutri?



Ponoči bo na Primorskem zmerno do pretežno oblačno, pihala bo šibka burja. Drugod bo oblačno, padavine bodo do jutra večinoma ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, ob morju 10 stopinj Celzija. V četrtek bo na Primorskem deloma sončno. Drugod bo pretežno oblačno, tu in tam bodo občasno še možne manjše padavine, predvsem kot krajevne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 15, na Primorskem do 19 stopinj Celzija.

Pomladi še ni na vidiku

Sneži tudi na Voglu. FOTO: Spletna kamera Arsa

Sneg na Ljubelju. FOTO: Roman Šipić/Delo

Na današnji dan leta 1962:

Končalo se je tridnevno obilno deževje v hribovitem delu zahodne in severne Slovenije. Do 7. ure zjutraj je v 72 urah največ padavin padlo v Mrzli Rupi na Idrijskem, 233 mm, pri Domu na Komni so izmerili 228 mm, v Bovcu 189 mm, na Planini pod Golico 158 mm in v Logarski dolini 140 mm padavin.

Sodeč po vremenu zadnjih nekaj dni se nam zdi, da je daleč ne le poletje, pač pa tudi pomlad, saj si verjetno nismo predstavljali, da bomo 15. maja v zimskih oblačilih in obutvi. Na nekaterih višjeležečih krajih – na Rogli, Pavličevem sedlu, Kaninu, Voglu, seveda tudi na Kredarici, so razmere že povsem zimske. Sneži do okoli 800 metrov, ponekod tudi nižje, so sporočili iz Agencije Republike Slovenije za okolje (Arso). Meja sneženja se je čez dan postopoma dvignila in bila zvečer na okoli 1300 metrih.Nevarnost snežnih plazov je v visokogorju nad nadmorsko višino okoli 1800 metrov zmerna, druge stopnje, nižje pa večinoma majhna, prve stopnje. Nevarna so predvsem strma pobočja ter mesta z napihanim snegom, kjer lahko ob večji obremenitvi snežne odeje sprožite predvsem plaz kložastega snega, je zapisano na spletnih straneh Arsa.V visokogorju se s strmih pobočij še lahko sproži kakšen manjši ali srednje velik plaz novega nesprijetega snega ali pa kakšna kloža. Tudi pod 1500 metri je snežilo, a sneg je padel na večinoma kopno podlago, piše STA.V visokogorju in sredogorju je do danes zapadlo še dodatnih pet do 20 centimetrov snega. Sneg ostaja mehak in rahel, predvsem na zahodnih in južnih straneh grebenov in sedel je veliko zametov. Vetru izpostavljena mesta so močno spihana. Meja sneženja se je danes zjutraj spustila do alpskih dolin, vendar je snega pod tisoč metri večinoma le okrog pet centimetrov, in sicer na Korenskem sedlu, Miklavžu na Gorjancih, Lisci, Vojskem, Ratečah, Rudnem polju, Sviščaku in Nanosu.»Letošnji maj je res hladen, prav današnji dan je verjetno eden izmed najhladnejših nekje od leta 1991,« je pojasnil dežurni prognostik. Nekaj več sonca lahko pričakujemo v petek, vendar bo konec tedna spet bolj oblačen.Prihodnji teden se bo sicer postopoma ogrelo, nad nami bo že toplejša zračna masa, temperature bodo višje, a kljub temu ni pričakovati zelo visokih temperatur.Zimske razmere na Rogli:Od nedelje dalje lahko morda pričakujemo tudi okoli 20 stopinj Celzija ali kakšno stopinjo več, kar je sicer odvisno od stopnje oblačnosti, je za Delo.si pojasnil Velkavrh. Vreme bo še vedno sprejemljivo, tudi z občasnimi popoldanskimi plohami, zato pravega pomladnega vremena v prihodnjih desetih dneh še ni pričakovati.Danes so napovedali oblačno vreme s padavinami, na Primorskem pa večinoma suho. Popoldne so padavine od zahoda in severa počasi slabele, oblačnost se je predvsem ob morju trgala. Ponekod v severni in severovzhodni Sloveniji je še pihal severni veter, na Primorskem večinoma šibka burja.V četrtek bo še vedno pretežno oblačno in pogosto megleno. Predvsem sredi dneva in popoldne se bodo pojavljale krajevne plohe. Otoplilo se bo, meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1800 metrov. Veter bo oslabel.V petek bo sprva precej jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, tu in tam bo še možna kakšna manjša ploha. Meja ledišča se bo dvignila na nadmorsko višino okoli 2400 metrov. V soboto bo spet bolj oblačno in megleno, popoldne bodo pogoste padavine. Meja sneženja bo nad 2200 metri. Veter se bo nekoliko okrepil.Novi sneg se je danes počasi sesedal. Ob otoplitvi se bo v četrtek in predvsem v petek začel hitreje preobražati in v sredogorju tudi taliti. Nad višino okoli 2200 metrov bo preobrazba počasnejša.