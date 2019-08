FOTO:Prosilci za azil in urad za oskrbo migrantov vsak na svojem bregu

Pretep zanikajo

Frontexova vpletenost v kršitve človekovih pravic?

Evropska agencija za mejno in obalno stražo Frontex je domnevno vpletena v kršenje človekovih pravic migrantov na zunanjih mejah EU. Najbolj nasilni mejni stražarji so v Grčiji, Bolgariji in na Madžarskem, mnogi migrante obravnavajo nehumano, so danes poročali britanski časnik The Guardian, nemška televizija ARD in raziskovalni center Correctiv.



Ob navajanju internih dokumentov agencije poročajo, da so nacionalni mejni stražniki uporabljali palice in solzivec, da so si podredili migrante. Gre predvsem za tako imenovane pushbacke oziroma nezakonito preprečevanje migrantom, da bi lahko vstopili v državo, pri čemer se vedno pogosteje uporablja nasilje ali grožnje. Evropska komisija je danes obljubila, da bo raziskala očitke. »Vsaka oblika nasilja ali zloraba migrantov in beguncev je nesprejemljiva,« je dejala njena tiskovna predstavnica, medtem ko Frontex obtožbe zanika.

Ljubljana – Iniciativa prosilcev za azil Boj za svobodo (La Lutte de la Liberté) je dopoldne pred azilnim domom na ljubljanskem Viču opozorila na vse pogostejše konflikte med prosilci za azil in zaposlenimi v njem. Ob tem, da je dom prenatrpan, na slabe razmere v njem vpliva tudi minimalna zdravstvena oskrba, ki so je deležni tam stanujoči, pa tudi pomanjkanje socialnih delavcev. Za 250 ljudi, denimo, skrbijo le štirje.Poleg tega so postopki za pridobitev mednarodne zaščite in nato delovnega dovoljenja dolgotrajni, prosilci za mednarodno zaščito nimajo dostopa niti do javnega prevoza. Opozarjajo tudi na po njihovem mnenju neprimerno in ponižujoče ravnanje varnostnikov do njih. Kaplja čez rob so bili pretepi med njimi in prosilci, ki so potekali med 23. in 25. julijem, in premestitev enega od prosilcev v postojnski center za tujce, kjer trenutno že sedmi dan gladovno stavka.V varnostni službi Galekom, ki skrbi za varnost v domu, so po poročanju Dnevnika zanikali, da bi kdo od varnostnikov grobo ravnal s prosilci za azil. »Naša varnostna služba varuje azilni dom izključno v skladu z uradnim hišnim redom in zakonom o zasebnem varovanju. Vsa pravila moramo dosledno upoštevati in pri tem ne popuščamo,« so navedli.»V azilnem domu so nastanjene osebe, ki svojo matično državo zapustijo zaradi različnih oblik preganjanja. Zaradi travmatičnih dogodkov, ki so jih doživeli, imajo različne, tudi psihične težave. Socialni delavci poskušajo s psihosocialnimi razgovori in z vključitvijo osebe v psihiatrično obravnavo take in podobne dogodke preprečiti. Se pa kljub temu zgodijo, na letni ravni jih pa ni veliko,« so dopoldne v izjavi za medije sporočili v vladnem uradu za oskrbo in integracijo migrantov.Poudarjajo, da domnevnih pretepov med prosilci za mednarodno zaščito in varnostniki ter policisti konec julija, ki jih navaja iniciativa, ni bilo. Tedanji incident z enim izmed prosilcev za mednarodno zaščito iz Libije pojasnjujejo s tem, da je po njihovem mnenju postal nasilen in je med drugim imel v brisači zavit nož. Kot dodajajo v uradu, je sodelovanje azilnega doma z varnostno službo dobro in poteka po dogovorjenem režimu.