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    Slovenija

    V vročih poletnih dneh nikar ne pozabimo na živali!

    Iz UVHVVR opozarjajo lastnike, skrbnike in ljubitelje živali, naj poskrbijo za vodo, senco, jutranje in večerne sprehode, nočne prevoze in zaščito pred neurji.
    Poskrbimo za kosmate prijatelje: namakanje prav za vse pasme sicer ni nujno najboljša rešitev. FOTO: Kena Betancur/AFP
    Galerija
    Poskrbimo za kosmate prijatelje: namakanje prav za vse pasme sicer ni nujno najboljša rešitev. FOTO: Kena Betancur/AFP
    Oste Bakal
    2. 7. 2026 | 14:33
    2. 7. 2026 | 14:39
    6:37
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    Glede na to, kakšno vreme nas v zadnjih dneh in tednih spremlja, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) opozarja na ustrezno ravnanje z živalmi v poletnih mesecih. Med ključne ukrepe spadajo predvsem zadostna količina vode, zadrževanje v senci in omejitev gibanja na jutranje in večerne ure ter prevoza živali v nočnem času, zadrževanje živali v senci ter zaščita živali pred nenadnimi neurji.

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    Evropski vročinski valovi niso več izjema, ukrepi pa ostajajo pomanjkljivi

    V prihodnjih dneh se bodo po napovedih vremenoslovcev temperature spet dvignile preko 35 stopinj Celzija, zato je treba nujno posebno pozornost nameniti tudi živalim. Skrb za (zdravje in počutje) živali v poletnih mesecih je namreč izredno pomembna. Vsaka živalska vrsta je razvila svoj način prilagoditve visokim temperaturam. Nekatere vrste so pri tem uspešnejše, druge manj. Naloga skrbnika živali pa je, da pozna svojo žival ali živali in ji oziroma jim zagotavlja pogoje, v katerih bodo lažje prenašale visoke temperature.

    UVHVVR lastnike hišnih ljubljenčkov, rejce in skrbnike živali poziva, naj v poletnih dneh živali ustrezno zaščitijo pred vročino in ekstremnimi vremenskimi pojavi. Med ključnimi ukrepi so predvsem zadostna količina vode. Visoke temperature predstavljajo resno tveganje za zdravje in dobrobit živali. Vročina lahko povzroči stres, zmanjšan apetit, padec proizvodnih rezultatov, dehidracijo, pregretje organizma in v najhujših primerih tudi pogin živali. Rejne živali, hišni ljubljenčki in druge živali morajo imeti v vročih dneh ves čas na voljo zadostne količine sveže pitne vode in možnost umika v senco oziroma hladnejše prostore.

    Rejne živali

    Rejne živali vročino praviloma prenašajo slabše kot nizke temperature. Posebno občutljive so živali v intenzivni reji, živali v pozni brejosti, mlade živali ter živali z višjo proizvodnjo. V vročih dneh morajo zato imeti neomejen dostop do čiste pitne vode, senco na pašnikih in ustrezno prezračevane hleve. Lastniki oziroma skrbniki živali morajo poskrbeti, da živali v prostorih niso prenatrpane, potrebna opravila naj se izvajajo v hladnejšem delu dneva, še zlasti pa je pomembno, da skrbniki pogosteje preverjajo zdravstveno stanje živali.

    Na farmi v britanskem Lancashiru so takole osveževali lame in alpake. FOTO: Temilade Adelaja/Reuters
    Na farmi v britanskem Lancashiru so takole osveževali lame in alpake. FOTO: Temilade Adelaja/Reuters

    Hišni ljubljenčki

    Psi, mačke in drugi hišni ljubljenčki morajo poleti imeti možnost umika pred soncem in vročino. Sprehode psov je priporočljivo izvajati zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, ko temperature niso previsoke. Živali nikoli ne puščamo v parkiranem vozilu – niti za kratek čas.

    Poskrbimo za kosmate prijatelje: namakanje prav za vse pasme sicer ni nujno najboljša rešitev. FOTO: Kena Betancur/AFP
    Poskrbimo za kosmate prijatelje: namakanje prav za vse pasme sicer ni nujno najboljša rešitev. FOTO: Kena Betancur/AFP

    Prireditve z živalmi

    Organizatorji poletnih prireditev, kjer sodelujejo živali, naj čas prireditve prilagodijo tako, da se živali čim manj ali sploh ne izpostavljajo visokim temperaturam, neposrednemu soncu in fizičnim obremenitvam. Priporočljivo je, da se poleti aktivnosti izvajajo v jutranjih in večernih urah, po potrebi pa naj prilagoditev odpovejo ali prilagodijo glede na vremenske razmere. Poskrbeti je treba, da imajo živali na prireditvi na voljo senco in dovolj čiste in sveže vode.

    Pozornost tudi ob nenadnih neurjih

    Podnebne spremembe poleg vročinskih valov prinašajo tudi vse pogostejše nenadne vremenske ekstreme, kot so močni nalivi, sunki vetra, udari strel in debela toča. Skrbniki živali naj zato spremljajo vremenska opozorila in vnaprej razmislijo o zaščiti živali. Pri živalih na paši je priporočljivo zagotoviti možnost hitrega umika v hlev ali drugo zavetje. Prav tako je pomembno redno preverjati stabilnost ograj, napajalnikov in nadstreškov in odstraniti predmete, ki jih lahko odnese veter.

    Po neurju naj skrbniki čim prej preverijo stanje živali. Če žival utrpi poškodbe, jo je treba čim prej umakniti na varno, oceniti stopnjo poškodbe in zagotoviti veterinarsko pomoč. Pri večjih poškodbah ali večjem številu prizadetih živali je priporočljivo čim hitrejše sodelovanje z izbranim veterinarjem. Posebna previdnost je potrebna pri konjih, govedu in drobnici na odprtih pašnikih, kjer lahko toča in močan veter povzročita poškodbe ali panične reakcije živali.

    Tudi pašnim živalim je treba zagotoviti dovolj vode in senco ter zaščito pred neurju. FOTO: Jure Eržen
    Tudi pašnim živalim je treba zagotoviti dovolj vode in senco ter zaščito pred neurju. FOTO: Jure Eržen

    Nemoteno delovanje električnih sistemov

    Posebno pozorni v ekstremnih vremenskih razmerah morajo biti rejci in skrbniki živali, katerih življenje ali dobrobit sta neposredno odvisna od delovanja električnih sistemov. To velja za hleve z mehanskim prezračevanjem, perutninske farme, prašičerejske objekte, objekte s samodejnim napajanjem ali krmljenjem, inkubatorje in valilnice, akvakulturo in ribogojnice ter terarije in akvarije z ogrevalnimi sistemi. Izkušnje kažejo, da lahko že nekajurni izpad električne energije v vročinskem valu povzroči množične pogine zaradi pregretja in pomanjkanja prezračevanja. Za takšne objekte morajo zato biti pripravljeni načrti ukrepanja ob izpadu električne energije.

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    Kaj kaže prva ocena podnebne ranljivosti kmetijstva na podnebne spremembe

    Zaradi preprečevanja množičnih poginov med predpisane obveznosti skrbnika živali po Zakonu o zaščiti živali sodijo: redno vzdrževan in preizkušen rezervni agregat, zadostna zaloga goriva, alarmni sistemi za obveščanje o prekinitvah dobave električnega toka, sistemi za opozarjanje ob odpovedi prezračevanja ter redno preverjanje delovanja rezervnih sistemov.

    Priprava na ekstremne vremenske dogodke

    UVHVVR poudarja pomen vnaprejšnjega načrtovanja za primer vročinskih valov, neurja, suše, poplav in izpadov električne energije. Med ključnimi ukrepi so zagotavljanje zadostnih zalog vode, rezervnih virov energije, redno spremljanje živali ter pripravljeni načrti za izredne razmere.

    Dobrobit živali je odgovornost vsakega skrbnika. Pravočasna priprava na vročino, neurja in druge vremenske ekstreme lahko prepreči trpljenje živali ter zmanjša gospodarsko škodo in izgube.

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