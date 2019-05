V Vrtcu Pekre zamenjali sporni bojler, a omejitve vode ostajajo

Preberite še: V vodi v vrtcu Pekre odkrili nevarne strupene snovi



Zadnje vzorce vode odvzeli na začetku prejšnjega tedna



»Ukrepi so preventivne narave«

V mariborskem Vrtcu Pekre so zamenjali sporni bojler, zaradi katerega so imeli težave z vodo . Ker še niso prejeli rezultatov analize zadnjega odvzema vzorcev, zaenkrat ostajajo omejitve uporabe vode v veljavi. Ravnateljicapoudarja, da so ukrepi izključno preventivne narave, zato zdravje otrok ni ogroženo.V vrtcu, kjer se že vse od odprtja nove enote pred dvema letoma soočajo z različnimi težavami zaradi domnevnih pomanjkljivosti v gradnji, so prejšnji mesec nastopile težave z vodo. Potem ko je podizvajalec zamenjal stari bojler, ki je točil, z novim, so v vodi zaznali vonj po nafti, v njej so bile prisotne celo prepovedane snovi.Uprava vrtca je zahtevala takojšnje ukrepanje. »Bojler je izvajalec zamenjal, zamenjal je tudi večino mrežic na iztočnih pipah, jutri jih menjajo še na tuših,« je danes za STA pojasnila ravnateljica Vrtca Studenci, kamor spada enota Pekre, Marjanca Karba.Zadnje vzorce vode za analizo so strokovnjaki odvzeli na začetku prejšnjega tedna. »Ker analize zadnjega odvzema še nismo prejeli, ostajajo zaenkrat omejitve uporabe vode, da izključimo vsa tveganja,« je povedala ravnateljica.Predhodna analiza vode je že pokazala skladnost s standardi pitne vode, še zmeraj pa so bile v njej manjše sledi topil. »Ker se je pojavila v odvzetem vzorcu tople vode še legionela, sedaj rešujemo še to zadevo. Zadeva se rešuje v skladu s standardi in navodili Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH),« je še povedala Karba. »Okolje za otroke ne predstavlja ogroženosti. Ukrepi so preventivne narave,« je poudarila.Županje po sestanku z vodstvom vrtca napovedal odločno ukrepanje tudi v primeru ostalih odkritih napak v vrtcu. Po besedah Karbe bo naslednji sestanek v začetku junija, ko se tudi izteče rok za odpravo pomanjkljivosti.Že pol leta po odprtju novega vrtca so od tam začeli poročati o vrsti napak, kot so težave z zapiranjem vhodnih vrat, pomanjkljivo tesnjenje oken in posledično zamakanje ter odstopanje talnih oblog.