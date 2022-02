V vsak pol posegajo drugi novi akterji

V nadaljevanju preberite:

Še dobra dva meseca manjka do dne, ko bodo volivci odločali, koga nagraditi za minulo delo, ali kdo je izpolnil, kar je obljubljal, ali kdo daje upanje, da se bodo tiste reči, ki so posamezniku pomembne, spremenile na bolje. Tako kot že od decembra je tudi tokrat Mediana za Delo opravila dve meritvi strankarskih ratingov – na »klasičnem« Barometru so, kot od junija 2018, stranke, ki so na prejšnjih državnozborskih volitvah dobile vsaj odstotek glasov udeležencev volitev, v ločenem vprašanju pa so anketarje zanimale preference ob upoštevanju nekaterih novih akterjev, ki napovedujejo, da se bodo potegovali za vstop v hram demokracije.

Kaj kažejo rezultati?