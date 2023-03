V vsakem razredu po en otrok, ki se je rodil z OBMP

V nadaljevanju preberite:

Približno šest odstotkov otrok v Sloveniji se rodi po postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo (OBMP), kar nas uvršča v sam vrh v Evropi, za Španijo in Avstrijo. Na Ginekološki kliniki UKC Ljubljana zaznamujejo 40 let od prve uspešne zanositve po postopku zunajtelesne oploditve, s katerim so postavili nov mejnik v reproduktivni medicini. Izzivi pa se še vrstijo, tudi na zakonskem področju.