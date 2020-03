V Yaskawi naročili svoje testerje za odvzem brisa

Zaposleni delajo na najmanj treh metrih razdalje. Foto Uroš Hočevar

Yaskawa ima v Kočevju 70 in v Ribnici 160 zaposlenih. Foto Uroš Hočevar

– »Proizvodnjo bomo zaprli, če ne bomo imeli materiala ali če bo izbruhnila bolezen,« pravi dr., direktor Yaskawe Europe Robotics, Yaskawe Ristro in Yaskawe Slovenija. V vseh treh podjetjih so uvedli vrsto zaščitnih ukrepov, ki jih dosledno izvajajo, nabavili pa bodo tudi testerje za odvzem brisov za covid-19.»Žal je rok za dobavo testerjev za odvzem brisov dva do tri tedne, sicer bi jih že imeli in uporabljali,« pravi Hubert Kosler, ki opozarja na »veliko pregovarjanja« z zdravstvenim kadrom, ko se v njihovo podjetje vrne kdo iz tujine in je zaradi varnosti vseh zaposlenih pametno, da mu odvzamejo bris. Podobna zadrega nastane, ko pri zaposlenem pri vsakodnevnem merjenju temperature pred vstopom v podjetje ugotovijo, da je njegova telesna temperatura povišana. »Kaj narediti, ko je njegova temperatura čez dva dni spet normalna? Za varnost vseh je pomembno, da vemo, ali je zdrav ali ne,« pravi Hubert Kosler.Yaskawina slovenska podjetja, tako kot vrsta drugih podjetij, nimajo prepovedi opravljanja dejavnosti, zato je vsakdo, ki ima povišano temperaturo in ostane doma, strošek za podjetje in ne zavarovalnice. Podjetja v takem primeru ne morejo na nikogar nasloviti stroškov.»Zaradi varnosti vseh nas je pomembno, da so ljudje odgovorni in ostanejo doma, ni pa prav, da ne hodijo v službo,« pravi Hubert Kosler, ki je prepričan, da je potrebno zagotoviti normalen delovni proces, dokler se da: »Vendar pa mora biti delovni proces varen.« Zato so v Yaskawi – v Ribnici je 160 in v Kočevju 70 zaposlenih - uvedli dve izmeni, da so na tak način zmanjšali število ljudi v prostorih podjetij. Vsi delajo na razdalji najmanj treh metrov. Številni delajo od doma, tisti, ki so v pisarnah, so sami.V prostorih podjetja štirikrat dnevno razkužijo vse predmete, ki se jih ljudje običajno dotikajo, kot so npr. kljuke. Redno razkužujejo delovna sredstva, delavci pa si razkužujejo roke tudi med samim delovnim procesom, ko dobijo izdelek z drugega delovnega mesta. Pazijo, da se ljudje drug drugega izogibajo tudi na hodnikih in podobnih stičiščih. »V Kočevju smo že pred pol leta uvedli dezinfekcijo rok, ker je to v serijski proizvodnji nujno,« pravi Hubert Kosler.Proizvodnja sedaj poteka normalno, večjih težav z dobavo materiala nimajo. Glede na izkušnje s covid-19 na Kitajskem in v Koreji, kjer so epidemijo zajezili, vendar pa imajo še vedno ostre zaščitne ukrepe, Kosler tudi v Sloveniji ne pričakuje hitrih sprememb: »Ta proces bo trajal več mesecev tudi pri nas in je zato nujno, da zagotovimo normalne proizvodne procese. Sicer bodo stroški gospodarstva in s tem vsega, kar to s sabo potegne, še toliko večji.« Kitajci in Japonci delajo nemoteno, s tem, da delo opravljajo z maskami na obrazu. »Pričakujem, da se bomo v naslednjih dveh tednih privadili na te razmere,« še pravi Hubert Kosler.