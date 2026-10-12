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    Slovenija

    V začetku decembra sledi razredni spopad za razvoj/razkroj Slovenije

    Politolog dr. Marko Hočevar iz superreferendumske nedelje razbere delni identitetni premik v desno, saj so delu liberalnih volivcev bliže konservativne teme.
    Dr. Marko Hočevar menim, da se ta kampanja zoper RTV Slovenija ne bo ustavila, ampak bo šla naprej. Simbolno je referendum lahko potencialno poraz te retorike, ki obstaja na politični desnici, ampak zavedati se je treba, da ta posvetovalni referendum vlade ne zavezuje k ničemur. FOTO: Marko Feist
    Galerija
    Dr. Marko Hočevar menim, da se ta kampanja zoper RTV Slovenija ne bo ustavila, ampak bo šla naprej. Simbolno je referendum lahko potencialno poraz te retorike, ki obstaja na politični desnici, ampak zavedati se je treba, da ta posvetovalni referendum vlade ne zavezuje k ničemur. FOTO: Marko Feist
    Uroš Esih
    12. 10. 2026 | 16:48
    12. 10. 2026 | 17:22
    10:06
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    Na desnici ne morejo skriti nezadovoljstva nad rezultati referenduma. Na levi sredini so seveda precej bolj zadovoljni. Kdo je dejanski poraženec superreferendumske nedelje?

    Predvsem bi rekel, da je bila poražena strategija s strani vladne koalicije, ko so poskušali s tremi posvetovalnimi referendumi zamegliti ali pa razvodeniti zakonodajni referendum. Z vprašanji, ki so mobilizirala ne samo njihovo volilno bazo, ampak pri vsaj dveh tudi en del liberalnega volilnega telesa na svojo stran. S to strategijo niso uspeli doseči izida, ki bi bil njim po volji – da ne pride do blokade zakona o parlamentarni preiskavi.

    Omenili ste politično taktiko Janeza Janše, oziroma politično taktiko celotne desne koalicije. Slavili so na dveh od treh posvetovalnih referendumov, ki so bili ravno postavljeni zato, da koalicija zmaga na ključnem referendumu o parlamentarni preiskavi. Ampak zgodilo se je ravno obratno: ta referendum je padel. Ali je Janša s svojim orodjem, s posvetovalnimi referendumi, sklatil svoj cilj, zakonodajni referendum?

    Vprašanje. Kar je ključno za razumeti, je, da niso bili vsi akterji na enak način vpleteni v samo kampanjo, in da je bilo zelo veliko terenskega ter medijskega dela kampanje. Vlada zagotovo ni uspela spraviti skozi svoj zakon. Zakaj do tega ni prišlo, zakaj niso uspeli, je pa več razlogov.

    Kje jih vidite?

    Po eni strani v jasni artikulaciji s strani politične opozicije, izjemni kampanji s strani nevladnikov in različnih pravnih strokovnjakov, ki so sodelovali v kampanji. Na strani vlade in koalicije pa je bilo ogromno nekih ad hominem napadov, predvsem pa neartikuliranih in nepovezanih argumentov, zakaj je dobro, da se spremeni zakon na način, kot so ga oni že v bistvu sprejeli. Ta strategija je zdaj precej na trhlih tleh, predvsem v luči tudi prihajajočega novega superreferendumskega dneva, ko se bo odločalo o tem, kakšno legitimnost ima razvojna vizija, ki jo predstavlja ta vlada in dobršen del kapitala in menedžerjev v Sloveniji. To pa bo precej bolj usodno ali pa dolgoročno pomembno za razumevanje prihodnjih volilnih izidov.

    RTV kot nevralgična točka desnice: simbolni poraz, ki lahko sproži še hujše pritiske na zavod

    Je tesen poraz koalicije pri posvetovalnem referendumu glede RTV Slovenija za celotno koalicijo in Resnico še hujši kot poraz na zakonodajnem referendumu? Sploh glede na to, da danes poslušamo izjave o kozmičnem dežju in o nezakonito imenovanih volilnih komisijah.

    Glede RTV-ja se je zgodil preobrat. Problem je v tem, da je RTV Slovenija tako globoko zasidrana kot nevralgična točka v politični desnici in pa v desnem političnem telesu, da je to zagotovo simbolni udarec za vlado in za koalicijo, kamor štejemo tudi Resnico. Menim pa, da se ta kampanja zoper RTV Slovenija ne bo ustavila, ampak bo šla naprej. Simbolno je referendum lahko potencialno poraz te retorike, ki obstaja na politični desnici, ampak zavedati se je treba, da ta posvetovalni referendum vlade ne zavezuje k ničemur. Kvečjemu je lahko obratno - lahko sproži še dodatne politične napade in pritiske na zavod, ravno iz politične užaljenosti, ker so bili poraženi.

    Kakšna pa je po vaše vsebinska povezava med naknadnim zakonodajnim referendumom in posvetovalnim o RTV? Pri obeh smo videli polariziran rezultat, ampak v prid nasprotnikov koalicije. Kaj ta rezultat vsebinsko pove o upornosti demokratičnega dela volilnega telesa?

    Treba bi bilo dobiti podatke, kdo se je udeležil referenduma. Izkazalo pa se je, da je en del liberalnega volilnega telesa pripravljen glasovati tudi za kakšne stvari, ki jih predlaga desna vlada. Predvsem v luči tega, da so to teme, ki so do pred kratkim nastopale tudi v programih liberalnih politikov. Sploh krčenje socialnih pomoči. Konec koncev ne smemo pozabiti, kdo je postavil bodečo žico na meji. Ni bila kakšna Janševa vlada, ampak je bila liberalna vlada. Zavedati se je treba, da sta bila oba referenduma zelo izenačena. Dva, ki sta šla v smer proti, veliko bolj kot tista dva, ki sta šla v smeri za. Izpeljali sklep, da je to zdaj nek znak odpornosti demokratičnih inštitucij, je prenagljeno. Če bi bil izid tak, kot je pri referendumu o pogojevanju socialnih pomoči, bi mogoče lažjega srca kaj takega potrdil. V slovenski družbi se predvsem bije politični boj glede tega, kaj je demokracija in kaj so inštituti in mehanizmi, ki naj bi podpirali to demokratično politično življenje.

    Dr. Marko Hočevar: Pri kulturnih in identitetnih vprašanjih, kot so tujci ali pa različne manjšine, se je zgodil premik in to so zaznavale tudi določene javnomnenjske poizvedbe v zadnjem desetletju. FOTO: Marko Feist
    Dr. Marko Hočevar: Pri kulturnih in identitetnih vprašanjih, kot so tujci ali pa različne manjšine, se je zgodil premik in to so zaznavale tudi določene javnomnenjske poizvedbe v zadnjem desetletju. FOTO: Marko Feist

    Kaj lahko na osnovi rezultatov referenduma povemo o domnevnem obratu slovenskega volilnega telesa proti desni, oziroma prehajanju delov volilnega telesa na desno?

    Izkazalo se je, da je prenagljeno govoriti, da se je ta prehod zgodil dejansko in da še vedno vztraja. Zagotovo pa, glede na visoko volilno udeležbo na tem referendumu, bi bile še pred desetletjem pri teh vprašanjih razlike precej večje. Skratka, neke spremembe se dogajajo, ni pa enoznačnega obrata slovenskega volilnega oziroma političnega telesa v desno. O tem je absolutno prenagljeno govoriti. Da se glede določenih segmentov volilno telo obrača postopoma v neko bolj konservativno smer, to gotovo drži. To smo videli, konec koncev, tudi glede vprašanja tujcev in vprašanja pogojevanja socialne pomoči. Veliko bolj jasno bo po prihodnjem superreferendumskem dnevu, kjer bodo na mizi vprašanja predvsem glede enakosti in neenakosti.

    Civilna družba je zmagala v mestih, ne na podeželju

    Levji del zaslug za dve referendumski zmagi gre seveda civilni družbi. Kakšen pa je bil doprinos k rezultatu s strani precej pasivizirane in tudi dezorientirane opozicije?

    Treba je poudariti, da imajo civilno-družbene organizacije v Sloveniji doseg in domet predvsem v večjih urbanih okoljih. Takoj ko greste izven ljubljanske obvoznice ali pa izven središč drugih mest, doseg in vpliv nevladnih organizacij precej skopni. Enačiti ta uspeh s kampanjo civilne družbe, je vseeno nekoliko preveč poenostavljeno. Ker nimajo ne materialne, ne človeške infrastrukture, da bi se šli kampanje in aktivnosti po celotni Sloveniji. Do zavrnitve je prišlo v urbanih središčih.

    Kjer stranke leve sredine že prevladujejo.

    Tako je. V tej smeri bi šla tudi moja razlaga, da so v teh okoljih uspeli aktivirati ljudi, ki mogoče ne bi šli na referendume. Izven teh okolij pa njihov doprinos ni bil velik.

    Naslednji superreferendumski dan bo najverjetneje v začetku decembra. Da bi intervencijski zakon lažje branili, so znova predlagali tri nove posvetovalne referendume. Je to taktika, ki lahko koaliciji takrat prinese uspeh, ali bo moral Janez Janša vendarle revidirati taktiko po nedeljskem neuspehu?

    Tista referendumska kampanja bo precej drugačna od te, ki je trajala do petka, zato ker bo število akterjev, ki bodo neposredno vpleteni v njo, precej širše. Na eni strani bodo sindikati, na drugi strani pa kapitalski interesi. Če želite, bo intervencijski zakon nek približek razrednega boja v Sloveniji, ki v zadnjih dveh desetletjih skoraj ne obstaja. Prišlo bo do odkritega spopada, ki bo za mandat te vlade in tudi za prihodnost države veliko bolj pomemben, kot so bili minuli referendumi. Tam se ne bo odločalo o nekem postopkovnem mehanizmu, ki je izrazito pomemben, ampak dejansko tudi o še dodatni prerazporeditvi dohodka in premoženja v državi.

    Geslo »proletarcev« bo razkroj, geslo kapitalskih elit pa razvoj.

    Tukaj se bo pokazalo, ali se je v Sloveniji zgodil premik v desno tudi pri tem vprašanju. Pri kulturnih in identitetnih vprašanjih, kot so tujci ali pa različne manjšine, se je zgodil premik in to so zaznavale tudi določene javnomnenjske poizvedbe v zadnjem desetletju. Manjši kot sicer kot v drugih postsocialističnih državah. Tam, kjer je bil ta premik bistveno manjši, če je sploh obstajal oziroma je bil zaznan, pa so vprašanja egalitarnosti družbe in ekonomske neenakosti.

    In glede na vse te vložke gre verjetno pričakovati, da bo na tem referendumu volilna udeležba še višja kot v nedeljo?

    Ne bi licitiral glede višine volilne udeležbe, pričakovati pa je visoko volilno udeležbo. Kakšna bo, bo odvisno seveda od številnih dejavnikov.

    Kaj bi pomenil morebiten poraz na decembrskem zakonodajnem referendumu za koalicijo? Ta referendum bo najpomembnejši v tem mandatu, saj interventni zakon najpomembnejši zakon te koalicije.

    Vse tri koalicijske stranke in Resnica imajo jasne in v isto smer usmerjene programske in politične cilje. In to je spremeniti institucionalno delovanje države in pa prispevati k prerazdelitvi dohodka v korist najbogatejših.

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    Več iz teme

    referendumposvetovalni referendumkoalicijaJanez Janšacivilna družbaMarko Hočevarrazredni boj

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    Mislite, da ste prihranili? Račun lahko pride pozneje

    Izbira viličarja lahko pomembno vpliva na produktivnost in varnost logističnih procesov. Nosilnost in cena sta pri tem pomembna dejavnika, vendar ne edina.
    Promo Delo 8. 10. 2026 | 10:42
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    Na napotnici piše »hitro«. Kako dolgo boste v resnici čakali?

    Čakalne dobe za nekatere specialistične preglede se merijo v mesecih ali letih. Poglejte, kakšne možnosti imate, ko želite do diagnoze in zdravljenja prej.
    12. 10. 2026 | 14:41
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    Bolečine v trebuhu so bile šele začetek

    Specialistični pregled pogosto ne prinese vseh odgovorov, saj so za diagnozo lahko potrebne še dodatne preiskave.
    6. 10. 2026 | 10:13
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    Kako nevarno je njihovo delo?

    Cirkovce, 29. september 2026 – Na poligonu RTP Cirkovce je potekala tretja skupna vaja GIZ distribucije električne energije za postavitev havarijskih stebrov.
    Promo Delo 6. 10. 2026 | 11:51
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    NOVE PNEVMATIKE

    Kako globok je vaš profil?

    Pred zimo je pravi čas, da preverite pnevmatike, vozne navade in svojo pripravljenost na zahtevnejše razmere.
    12. 10. 2026 | 09:06
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    Ženske, ki si med seboj pomagajo

    Dobra mreža ni zbirka vizitk, ampak skupnost ljudi, ki se poznajo dovolj dobro, da si z zaupanjem odpirajo vrata do novih poslov.
    Promo Delo 9. 10. 2026 | 13:09
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    »Državno in zasebno zdravstvo morata delovati z roko v roki« (video)

    Vzajemna po veliki preobrazbi posluje bolje od zastavljenih planov, krepi zdravstvene storitve in svojo rast vse bolj usmerja tudi v regijo.
    8. 10. 2026 | 09:28
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    Gospodarstvo  |  Novice
    NASVET

    Napaka, zaradi katere lahko izgubite na tisoče evrov

    Sto evrov na mesec se morda ne zdi veliko, a lahko z dovolj časa, rednim vlaganjem in nižjimi stroški zraste v precej višji znesek.
    Promo Slovenske novice 6. 10. 2026 | 12:15
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    Ta navada pri družinski mizi ima lahko dolgoročne posledice

    Morda je še včeraj z veseljem jedel neko jed, danes pa nad njo viha nos. Ni nujno, da je zato izbirčen, zavračanje hrane je lahko čisto normalen del odraščanja.
    Promo Delo 8. 10. 2026 | 08:48
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    Novice  |  Slovenija
    VARNOST

    V vašem podjetju ima nekdo več moči, kot si mislite

    Podatki so lahko varno shranjeni, podjetje pa kljub temu nima popolnega pregleda nad tem, kdo ima najvišje dostope, kaj z njimi počne in komu jih odobri.
    Promo Delo 12. 10. 2026 | 12:41
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