V začetku leta novo testiranje SI-Alarma

Septembrsko testiranje nacionalnega sistema javnega obveščanja in alarmiranja prek mobilnih omrežij oziroma telefonov SI-Alarm je omogočilo ugotavljanje razlogov za to, da zadnjo septembrsko soboto opoldne opozorilnega sporočila niso dobili vsi uporabniki slovenskih mobilnih omrežij. Po odpravi tehničnih težav ter posodobitvah za Applove telefone in Googlov operacijski sistem android zdaj kaže, da bi preizkus lahko ponovili v začetku prihodnjega leta, vendar ne za vso državo hkrati, temveč po območjih.