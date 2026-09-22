V zadevi Karigador ugotovljene okoliščine nasprotja interesov

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) pri nekdanjem premierju Robertu Golobu v zadevi Karigador ni ugotovila dejanskega nasprotja interesov, je pa ugotovila okoliščine nasprotja interesov. Golobov odvetnik Stojan Zdolšek je za N1 napovedal, da bo zoper postopek vložil tožbo.

Senat KPK je prejšnji teden sprejel ugotovitve v zadevi Golob-Subotič, kjer je ugotavljal, ali so v konkretnih primerih nekdanjega premierja Roberta Goloba obstajale okoliščine nasprotja interesov po zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije.

Kot so na KPK zapisali za STA, je »okoliščine nasprotja interesov in s tem kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije potrdila v dveh primerih opravljanja javnih nalog takratnega predsednika vlade, v treh primerih pa je postopek ustavila«. Vsebine ugotovitev sicer ne morejo komentirati, saj zadeva še ni pravnomočna.

V izreku, ki ga je pridobila STA, pa je navedeno, da je Golob s tem, ko je na sejah vlade 8. junija in 30. avgusta 2023 glasoval o predlogih, na podlagi katerega je vlada sprejela sklepa, s katerim je bil v svet zavoda ljubljanske psihiatrične klinike in svet zavoda celjske bolnišnice imenovan poslovnež Tomaž Subotič, s katerim je imel Golob osebne stike, »znašel v okoliščinah, ki pomenijo nasprotje interesov«. KPK mu pri tem ni izrekla nobene sankcije ali globe, so v Svobodi potrdili za STA.

KPK ni izrekla nobene sankcije ali globe. FOTO: Blaž Samec/Delo

Ustavila pa je postopek ugotavljanja dejanskega nasprotja interesov glede glasovanja Goloba na seji vlade 19. oktobra 2023, na kateri je bil Subotič imenovan za člana sveta zavoda ljubljanske psihiatrične klinike, in na seji vlade 17. aprila 2025, na kateri je vlada glasovala o odpoklicu Subotiča iz celjske bolnišnice.

Prav tako je komisija ustavila postopek ugotavljanja dejanskega nasprotja interesov glede sodelovanja Goloba v postopku predlaganja in izbire kandidatov za člane sveta zavoda celjske bolnišnice, ki je potekalo v okviru ministrstva za zdravje, ko je Golob poleg funkcije predsednika vlade začasno opravljal funkcijo ministra za zdravje. Na podlagi tega postopka je bil na seji vlade 30. avgusta 2023 za enega izmed članov sveta zavoda celjske bolnišnice imenovan tudi Subotič.

Stojan Zdolšek, odvetnik Goloba, sicer predsednika Svobode in zdaj prvaka opozicije, je za N1 potrdil, da bodo vložili tožbo, saj menijo, da je bil postopek voden nezakonito.

Na KPK so danes očitke o nezakonitem vodenju postopka zavrnili. »Navkljub številnim procesnim zahtevam v konkretnem postopku smo obravnavani osebi zagotavljali vse z zakonodajo določene pravice,« so poudarili.