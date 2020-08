V zadnjem dnevu v ZDA več kot 2000 smrtnih žrtev

8.33 Drevi se nadaljujejo še boji osmine finala v ligi prvakov

8.18 V ZDA v zadnjem dnevu več kot 2000 smrtnih žrtev covida-19

Potem ko so v nogometni evropski ligi že znani vsi četrtfinalisti, bodo danes in v soboto še v ligi prvakov V ZDA je v četrtek število smrtnih žrtev covida-19 prvič po treh mesecih preseglo 2000. Nazadnje je v državi zaradi covida-19 več kot 2000 ljudi umrlo 7. maja. Poleg tega so v zadnjem dnevu potrdili 58.000 novih okužb. Vsega skupaj je v ZDA od začetka epidemije umrlo skoraj 160.000 ljudi, skupno pa so potrdili 4,87 milijonov potrjenih primerov okužb. Po svetu je medtem število potrjenih primerov okužbe z novim koronavirusom naraslo na prek 19 milijonov. V veliki meri k naraščanju prispevajo visoke številke na novo okuženih v Latinski Ameriki in Indiji.