V zadnjem letu na dopustu slaba polovica Slovencev

Finančni strokovnjaki v družbi Vezovišek ugotavljajo, da dvanajst odstotkov Slovencev za počitnice nameni od tisoč do 1750 evrov, desetina pa več kot 1750 evrov. Med temi jih le odstotek porabi približno dve povprečni slovenski plači ali več kot 2500 evrov. V povprečju posameznika, kot še kaže raziskava iz zadnjega leta, počitnice stanejo okoli tisoč evrov.

Po navedbah družbe Vezovišek največ, kar 55 odstotkov vprašanih, za dopustovanje porabi med 250 in 1000 evrov letno na osebo. Znesek vključuje vse: tako nastanitev kot vse drugo - prevoz, hrano, pijačo, sladoled ... Kot pojasnjuje Ana Vezovišek, v primeru najnižjega navedenega zneska, to je 250 evrov na osebo, »to običajno pomeni, da gre bodisi za dopustovanje v družinskem objektu oziroma vikendu ali pa za kampiranje«: »Sicer je to za marsikoga nepredstavljivo nizek znesek, pa vendar znajo nekateri kljub temu zelo uživati in maksimalno izkoristiti dopustovanje. Tisti, ki si lahko privoščijo več, običajno izberejo bolj oddaljene in dražje destinacije.«

Kot je februarja ugotavljal Surs, so bile enotedenske letne počitnice zunaj doma lani Slovencem enako dostopne kot pred letom dni in bi si jih lahko finančno privoščilo 80 odstotkov gospodinjstev. Največ, več kot 80 odstotkov, teh gospodinjstev je iz osrednjeslovenske regije in z Gorenjske, najmanj, le 67 odstotkov, s Koroške. Sicer pa Sursovi podatki še kažejo, da delež naših gospodinjstev, ki si lahko privoščijo počitnice, narašča od leta 2014. Nasprotno pa je zadnja študija Evropske konfederacije sindikatov, ki je pod lupo vzela dopustovanje v EU v letu 2020, pokazala, da skoraj osem odstotkov ali več kot 38 milijonov državljanov EU ni imelo dovolj denarja niti za sedemdnevni dopust. Med njimi je bilo največ, več kot 40 odstotkov, Romunov, Grkov in Litovcev, medtem ko je bil v Avstriji, na Danskem in Finskem dopust nedosegljiv okoli sedmim odstotkom ljudi.

Vsaj pet dni plaže

Po zadnji raziskavi družbe Vezovišek si je v zadnjem letu dopust privoščila skoraj polovica Slovencev. Njihov dopust je trajal pet dni ali več, več kot polovica Slovencev pa je pri tem dala prednost – uživanju na plaži. Na drugem mestu po priljubljenosti sta preživljanje časa z družino in raziskovanje naravnih znamenitosti.

FOTO: Blaž Samec

Najbolj nam je pri srcu Hrvaška

Desetletja že Slovenci poleti prisegamo na hrvaške plaže. Hrvaška je tudi naša najbolj priljubljena tuja počitniška destinacija, ki je, kot poudarjajo v družbi Vezovišek, z uvedbo evra in proste meje postala še privlačnejša, a po drugi strani so približno 20-odstotne podražitve pri turistih povzročile precej nejevolje.

Tako bo morala štiričlanska družina za najem apartmaja po navedbah družbe Vezovišek konec julija odšteti od sto evrov na dan ali za desetdnevno nastanitev tisoč evrov. Bivanje v hotelih je še dražje: deset dni stane najmanj 2300 evrov, za luksuzni hotel tik ob plaži pa je treba seči še globlje v žep – tudi do 3,5-krat globlje. Cene v hotelih so marsikje vrtoglavo visoke: najcenejši hotel s štirimi zvezdicami družino stane skoraj 4900 evrov, najdražji dvakrat toliko – tudi deset tisoč evrov …

Podražili so se tudi hrvaški kampi

Če je bila prej povprečna cena za tričlansko družino na osnovni parceli med 50 in 55 evri na noč, v glavnini sezone stane med 60 in 70 evri na noč. V kampih s štirimi ali petimi zvezdicami, s parcelo tik ob morju, bo tričlanska družina plačala najmanj 80 evrov na noč. Znatno povišanje beležijo tudi imetniki pavšalov. Družba Vezovišek navaja primer kampa, v katerem »je lansko leto za pavšal, ki vključuje štiri osebe, družina odštela 4800 evrov; letos jih bo še 660 evrov več«.

FOTO: Andrew Mayovskyy/Shutterstock

A kot dodajajo, so cene poskočile povsod po Evropi; za turistične aranžmaje je treba v povprečju odšteti od deset do 15 odstotkov več.

Opozorila, da bodo cene počitnic v Evropi to poletje poskočile, ker se hoteli in potovalne agencije soočajo z naraščajočimi računi za energijo in stroški inflacije, so se stopnjevala vse leto. Računi za energijo hotelom predstavljajo približno 15 odstotkov stroškov, so poudarjali v potovalni industriji in predvidevali, da višje cene ne bodo opazno zmanjšale potovanj. Toda ljudje naj bi se to poletje več odločali za cenejše destinacije v vzhodni Evropi, od Bolgarije, Albanije, Črne gore do Severne Makedonije. Čeprav bodo mogoče te v letu 2023 pristale med najbolj priljubljenimi pri Evropejcih, pa po navedbah družbe Vezovišek, ki se sklicuje na domače turistične agencije, destinacija številka ena med Slovenci kljub višjim cenam ostaja Hrvaška.