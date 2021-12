V zadnjem mesecu največ pridobili SDS in SAB

V nadaljevanju preberite:

Če bi bile volitve jutri in bi na njih sodelovale le stranke, ki so na prejšnjih državnozborskih volitvah dobile več kot odstotek glasov, bi slavila SDS pred SD in Levico. Za njimi pa so se, v primerjavi z novembrskim barometrom, mesta nekoliko premešala. Kako vprašani ocenjujejo delo vlade? Kaj so pokazali rezultati ločenega vprašanja, pri katerem je anketarje zanimala podpora novim strankam, listam in gibanjem?