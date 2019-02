V zadržanem poljskem mesu za kebab odkrili salmonelo

Nove razsežnosti afere

Kakšnega porekla je meso v izbranih slovenskih javnih zavodih?

V jutrišnjem tiskanem in spletnem Delu preberite, iz katerih držav prihajajo meso in mesni izdelki v obrokih, ki jih pripravljajo v ljubljanskem kliničnem centru, državnem zboru, protokolarnih objektih, vojski, zaporih, gimnaziji Bežigrad, domovih za starejše in več osnovnih šolah.

Na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) so, kot so sporočili v današnji izjavi za javnost, prejeli delni poročili o mikrobiološkem preizkušanju zadržanega mesa iz Poljske. Delni rezultati, ki temeljijo na mikrobiološki analizi mesnih pripravkov, so pokazali prisotnost salmonel (salmonela enteritica).Današnje poročilo sledi ponedeljkovi napovedi ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da od okoli 2000 kilogramov potencialno spornega mesa, uvoženega iz Poljske, preverjajo še nekaj več kot 500 kilogramov pripravka za kebab, ki je prišlel iz poljske razsekovalnice v Kamienczyku. Ta sicer izvira iz decembra, kar je zunaj obdobja, za katero so poljske oblasti odredile umik mesa, to je od 10. do 14. januarja letos.Na podlagi najnovejših rezultatov so od neimenovanega nosilca živilske dejavnosti zahtevali odpoklic in umik teh serij mesnega pripravka za kebab. Na podlagi dokumentacije in sledljivosti pošiljke so sicer ugotovili, da meso ne izvira iz sporne poljske klavnice Elkopol.V okviru posebnega nadzora so pri devetih nosilcih živilske dejavnosti odvzeli 14 vzorcev za kemijske in 14 vzorcev za mikrobiološke preiskave. Afera o spornem poljskem mesu iz klavnice, v kateri so klali bolne živali in njihovo meso prodajali kot zdravo, je sicer dobila nove razsežnosti. V Sloveniji je domnevno veliko več mesa iz Poljske, kot je sprva kazalo, prvič od izbruha afere pa se je oglasil dolgoletni kmetijski minister, zdaj predsednik državnega zbora»Verjamem, da imamo v Sloveniji vse potrebne kontrolne mehanizme, da se takšne zlorabe ne bi mogle dogajati. Kljub temu pa pozivam pristojno ministrstvo, da te mehanizme še okrepi, saj se bomo v prihodnosti verjetno še kdaj srečali s podobnimi primeri v Evropi,« je povedal.O pobudi, da bi hrano izvzeli iz sistema javnega naročanja, je dejala, da je načeloma korektna in zveni dobro, bi bilo pa treba, če bi se tega lotili, zagotoviti nadzor, da ne bi bilo špekulacij in izkrivljanja sistema. Poleg tega po njenem zatrjevanju zakonodaja ne daje prednosti najnižji ceni, ampak najugodnejšemu ponudniku, ki ni nujno najcenejši.