V Zagorju bodo šivali maske

Zagorje – V Zagorju, kjer se lahko pohvalijo z bogato šiviljsko tradicijo, nastaja konzorcij partnerjev, ki bodo pričeli s proizvodnjo zaščitnih mask – na temelju že začete proizvodnje samoiniciativne zagorske podjetniške pobude.

Pobudo za oblikovanje konzorcija je dal župan Matjaž Švagan, ki želi, kot pravi, zagotoviti samooskrbo lokalne skupnosti s zaščitnimi maskami.



Zasavski župani, župani Zagorja, Trbovelj in Hrastnika, pa so kot predstavniki ustanoviteljic javnega zavoda Zasavske Lekarne, sklenili znižati cene zdravil, ki lajšajo simptome okužbe s koronavirusom. Kdaj bodo znižane cene začele veljati in koliko bodo zdravila cenejša, bo znano v naslednjih dneh. Ukrep, pravijo, ni namenjen kupovanju zdravil na zalogo, zato bodo količine nakupa zdravil omejene.