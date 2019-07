V Zagreb Vojislav Šuc, dosedanja veleposlanica bo Pahorjeva svetovalka

REUTERS Vojislav Šuc, dolgoletni karierni diplomat, je znan tudi kot goreč zagovornik enakosti med spoloma. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

Smiljana Knez iz Zagreba prihaja v Ljubljano.

Veleposlanico, ki se ji izteka mandat na Hrvaškem, bo predvidoma nadomestil dolgoletni karierni diplomat Vlada ga je že potrdila . Po prejemu agremaja bo vlada poslala predlog za njegovo postavitev predsedniku republike, ki nato z ukazom, ki je objavljen v uradnem listu, postavi veleposlanika.Smiljana Knez, ki je slovensko veleposlaništvo v Zagrebu prevzela leta 2016 , pa bo po odhodu iz Zagreba po navedbah časnika Dnevnik postala nova svetovalka za mednarodne zadeve v uradu predsednika republike. Po odhoduna stalno predstavništvo v Bruslju, ki ga vodi slovenski kandidat za evropskega komisarja, je bil Pahor namreč brez poklicnega svetovalca za mednarodne odnose. Po ponovljenem razpisu se je v začetku aprila sicer že zdelo, da bo veleposlaniško mesto v strateško pomembnem Zagrebu zasedel prav nekdanji svetovalec predsednika republike Makovec, a se mu je položaj tik pred zdajci izmuznil. Kot smo poročali, se je favorit predsednika Boruta Pahorja še pred nedokončanim postopkom imenovanja že zahvaljeval. Nato pa neprimerno komuniciral z novinarjem, ki ga je na to opozoril. Pahor ima sicer štiri svetovalce, ki svojo funkcijo opravljajo kot nepoklicni funkcionarji in za svoje svetovanje ne prejemajo plačila. Poleg nekdanjega predsednika ustavnega sodišča in strokovnjaka za mednarodno pravo, ki med drugim predsedniku svetuje na področju mednarodnih odnosov in mednarodnega prava, so to še nekdanja varuhinja človekovih pravic, nekdanji guverner Banke Slovenije ter finančni in bančni strokovnjakter nekdanji predsednik Sazuja in večkratni minister