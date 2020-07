V ZD Šentvid okužena še ena fizioterapevtka

V nedeljo je bila odkrita okužba s covidom-19 pri eni od fizioterapevtk v ZD Šentvid, danes pa so štirje fizioterapevti in dva laboratorijska delavca, ki so bili v stiku z okuženo, opravili testiranje na koronavirus.



Rezultati so pokazali okužbo s koronavirusom pri še eni fizioterapevtki, ki ob potrditvi okužbe ni imela nikakršnih bolezenskih znakov covida-19. Vsi preostali testirani so bili negativni.



Zaposlena, pri kateri so danes potrdili okužbo, je bila v najtesnejšem stiku s sprva obolelo fizioterapevtko, s preostalimi zaposlenimi v enoti Šentvid pa ni imela stikov. Obe okuženi fizioterapevtki ostajata v karanteni. Štiri paciente, ki so bili v zaščitenem stiku z drugo okuženo fizioterapevtko, so skladno z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje kontaktirali ter jih obvestili o nadaljnjih postopkih glede spremljanja njihovega zdravstvenega stanja.