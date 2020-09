V ZDA skoraj 200.000 smrti

7.20 Danes izplačilo nadomestil čakanja na delo

7.15 V ZDA že skoraj 200.000 smrtnih žrtev virusa

7.05 Število okužb v Mehiki preseglo 700.000

Kljub visokemu številu okužb v Mehiki potekajo množični protesti.. FOTO: Pedro Pardo/AFP

7.00 Ministrstvo za zdravje z zdravstvenimi domovi o organizaciji

Zavod RS za zaposlovanje bo danes izplačal novo tranšo povračil nadomestil plač za čakanje na delo, in sicer v višini 2,17 milijona evrov. S tem bo skupen znesek izplačil za ta ukrep dosegel 280,8 milijona evrov. Izplačana bodo povračila za junij in julij. Prva povračila z naslova skrajšanega delovnika so prestavljena na oktober. Nakazana povračila so še vedno daleč od številk, ki jih je vlada prvotno predvidela za subvencioniranje čakanja na delo. V programu stabilnosti, ki ga je sprejela konec aprila in poslala Evropski komisiji, je namreč samo ta ukrep ocenila na okoli 700 milijonov evrov. Na ministrstvu za delo so nato pojasnili, da nameravajo za ukrep čakanja na delo in ukrep skrajšanega delovnega časa iz evropske posojilne sheme Sure skupaj nameniti 700 milijonov evrov. Prva povračila nadomestil za skrajšani delovnik, ki jih je od junija do konca leta predvidel tretji protikoronski zakon, so bila sicer sprva predvidena za 9. september, nato pa prestavljena v oktober.Shema čakanja na delo se s septembrom izteka. Podaljšal naj bi jo peti protikoronski zakon, ki je že v pripravi, vendar le za delodajalce s področja turizma, sejmov, industrije dogodkov in avtobusne prevoznike, ki jim bodo prihodki letos glede na lani upadli za več kot 30 odstotkov. Peti protikoronski zakon, ki ga socialni partnerji že usklajujejo, naj bi med drugim prinesel tudi dodatek za delo zaposlenih, ki so v neposrednem stiku z obolelimi s covidom-19, nadomestilo za starše mlajših otrok v karanteni in ponovno izplačilo temeljnega dohodka prizadetim samozaposlenim. Število smrtnih žrtev covida-19 v ZDA je v ponedeljek po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa naraslo na 199.815, število okužb z novim koronavirusom pa na 6,8 milijona. Po podatkih drugih virov so številke še nekoliko višje. V New Yorku, ki je bil aprila najbolj prizadet in z več kot 33.000 mrtvimi ostaja na vrhu vseh zveznih držav ZDA, gredo sicer stvari še vedno na bolje, saj je bilo od 58.300 testov v ponedeljek manj kot odstotek pozitivnih. V bolnišnicah se zdravi 468 ljudi, umrla pa je ena oseba.Število potrjenih okužb z novim koronavirusom je v Mehiki v ponedeljek preseglo 700.000. Potrdili so 2917 novih okužb, skupno jih je tako že 700.580. Umrlo je 73.697 ljudi. Latinska Amerika je sicer najhuje prizadeta regija na svetu. Doslej so latino-ameriške države skupaj zabeležile že okoli 8,7 milijonov primerov okužbe in nekaj več kot 322.000 smrti, poroča Reuters.Ministrstvo za zdravje danes organizira sestanek z direktorji zdravstvenih domov glede organizacije dela v času obvladovanja novega koronavirusa. Ob naraščanju števila okuženih se veča pritisk na zdravstvo. Na primarno raven že nekaj časa letijo tudi očitki o nedosegljivosti družinskih zdravnikov, tudi za tiste s simptomi covida-19. Že nekaj tednov se vrstijo javna opozorila, da bolniki pogosto svojega zdravnika ne morejo priklicati, naj gre za sum na okužbo z novim koronavirusom ali pa za druge zdravstvene težave. Minuli teden je vladni govorec za covid-19kot nedopustno ocenil, da je težko priti do zdravnika, da te napoti na test. Tedaj je tudi napovedal, da v kolikor ne bo ukrepalo ministrstvo za zdravje, bo direktorje zdravstvenih domov sklicala vlada, da se poskrbi za dostopnost.