V ZDA Slovenija pošilja četrtega veleposlanika v petih letih

Že tretji slovenski veleposlanik v ZDA zapored predčasno končuje svoj mandat.

Veleposlaniško mesto v ZDA običajno predstavlja vrhunec kariere za vsakega poklicnega diplomata, zato si vsak prizadeva štiriletni mandat čim bolj profesionalno izpeljati do konca. Zadnjim trem slovenskim veleposlanikom v ZDA iz različnih razlogov to ni uspelo. Stanislav Vidovič je v Washington odšel s položaja generalnega sekretarja na zunanjem ministrstvu, tretja vlada Janeza Janše pa ga je odpoklicala približno leto dni pred koncem mandata. Njegovo mesto v Washingtonu je zasedel državni sekretar na zunanjem ministrstvu Tone Kajzer, tesen zunanjepolitični sodelavec SDS in Janeza Janše. Ravno ta pa je najbolj zaslužen, da je bil Kajzer predčasno odpoklican z veleposlaniškega položaja. Janša je namreč poleti leta 2022 po twitterju delil fotografijo zaupne depeše iz depešnega sistema MZZ, ...