V ZDA so zmanjšali število priporočenih cepiv za otroke

ZDA so na področju cepljenj za otroke uvedel pomembne novosti. Iz seznama obveznih cepiv so odstranile šest doslej univerzalno priporočanih. Po novem bodo vsem otrokom priporočali cepljenje proti 11 boleznim, namesto dosedanjih 17. Cepljenja proti gripi, rotavirusu, hepatitisu A in B, nekaterim oblikam meningitisa, RSV in COVID-19 so zdaj priporočena le za visoko tvegane skupine ali po dogovoru z zdravnikom v dogovoru s starši. Otrokom, ki niso v visoko tveganih skupinah, pred drugim mesecem starosti ni priporočeno nobeno cepljenje.

Spremembe je uvedel Ameriški Center za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) po nalogu predsednika Donalda Trumpa, ki je že lani zahteval preverbo tega, kako druge razvite države urejajo otroška cepljenja. Po pregledu 20 držav so ugotovili, da so ZDA »svetovno izstopajoč primer« glede števila cepljenj in odmerkov. Novi pristop naj bi povečal zaupanje javnosti, omogočil večjo transparentnost in spodbujal informirano odločanje staršev, naj bi zapisali po poročanju medijev.

Kritje stroškov bo še vedno zagotovljeno

Robert F. Kennedy ml., sekretar za zdravje, je ob tem poudaril: »Ta odločitev ščiti otroke, spoštuje družine in gradi zaupanje v javno zdravje.«

Ameriška vlada je dodala, da spremembe ne bodo vplivale na kritje stroškov cepljenj s strani zdravstvenega zavarovanja, prav tako bodo družine, ki želijo cepljenja, še vedno do njih imele dostop.

Kljub temu spremembe sprožajo zaskrbljenost med strokovnjaki. Zdravniki opozarjajo, da je bila odločitev sprejeta brez posvetovanja s pediatri, infektologi in strokovnjaki za javno zdravje, kar ogroža znanstveno rigoroznost in transparentnost. Dr. Sean O’Leary iz Ameriške akademije za pediatrijo je novost pospremil z besedami, da gre za »tragedijo«. »Naši vladi ne moremo več zaupati pri zaščiti otrok pred preprečljivimi boleznimi. Zdaj pediatri težje opravimo svoje delo, težje pa je tudi za starše, da se pravilno odločijo.«

Tudi senator Bill Cassidy opozarja, da sprememba brez ustreznih znanstvenih dokazov in transparentnosti povzroča nepotrebno zmedo in strah ter lahko poveča tveganje za bolezni. Poudarja, da gre sicer za priporočilo, ne obveznost, kar staršem daje možnost izbire cepljenj.

Spremembe so deloma nastale po vzoru Danske, ki priporoča deset cepljenj, kar pediatri ocenjujejo kot neprimerno. Večina razvitih držav še vedno priporoča cepljenje proti 12–15 resnim boleznim; na primer Francija priporoča 14 cepljenj. Vodilna medicinska združenja zato vztrajajo pri starih priporočilih, saj spremembe niso podprte z novimi znanostvenimi dokazi.