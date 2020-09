V ZDA že več kot sedem milijonov okužb

8.40 Zaščitni ukrepi nujni tudi za preprečevanje okužb v kibernetskem prostoru



Izbruh novega koronavirusa je povzročil tudi množičen prehod na delo in šolanje na daljavo, kar je močno povečalo tveganja na področju kibernetske varnosti. Strokovnjaki poudarjajo, da so ustrezne tehnološke varnostne rešitve nujne, enako pomembno pa je tudi ozaveščanje uporabnikov, da lahko za večjo kibernetsko varnost veliko naredijo sami.



Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT vse od izbruha novega koronavirusa prejema povečano število prijav različnih poskusov napadov in goljufij. Izstopa t. i. phishing, pri katerem želijo storilci z različnimi prijemi v elektronskih sporočilih naslovnike prepričati v predajo gesel ali številk kreditnih kartic, je povedal vodja centra Gorazd Božič. Po Božičevem mnenju je poleg tehničnih ukrepov nujno več osveščati uporabnike.



8.30 Brezplačen posvet



Lekarna Ljubljana ob dnevu slovenskih lekarn predstavlja tudi novo storitev, in sicer telefarmacevtsko svetovanje, ki omogoča brezplačen posvet z magistrom farmacije prek telekonference. Namen nove storitve je uporabnikom zagotoviti strokoven in pravočasen nasvet, tudi če ne morejo ali zaradi strahu pred okužbo ne želijo v lekarno, kar je po oceni Lekarne Ljubljana v času ukrepov, povezanih z novim koronavirusom, izjemnega pomena.



8.30 ZDA presegle sedem milijonov okužb s koronavirusom



V ZDA se je po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa do petka zvečer z novim koronavirusom okužilo že 7,033 milijona ljudi, za covidom-19 pa jih je umrlo skoraj 204.000. Pandemija je spomladi najbolj prizadela severovzhod ZDA, nato se je po krajši umiritvi preselila na jug, sedaj pa okužbe najbolj naraščajo na srednjem zahodu in zahodu ZDA. Širijo se tudi v osrčje ZDA.



Po ZDA je sedaj povprečno 40.000 novih primerov okužb na dan, kar je nekoliko manj kot poleti, ko jih je bilo po 70.000. Umre približno 800 Američanov na dan, aprila pa jih je toliko umiralo samo v New Yorku.



Floridski guverner Ron DeSantis je v petek praktično razveljavil vse lokalne ukaze o nošenju mask s tem, da je prepovedal kaznovanje vseh, ki kršijo ukaze. Odprl je tudi vse restavracije in lokale. Florida ima trenutno okrog 2700 novih okužb na dan in več kot 100 mrtvih. V New Yorku, kjer je na dan manj kot 500 okužb in okrog pet smrtnih primerov, pa bodo šele prihodnji teden dovolili odprtje notranjih prostorov restavracij, pa še to le do zapolnitve 25 odstotkov kapacitet. New York ima trenutno največje težave v ortodoksnih judovskih predelih mesta, kjer nasprotujejo maskam in župan Bill de Blasio grozi, da bo tam, kjer kršijo ukaze o maskah in socialni distanci, ponovno uvedel ostre ukrepe z zapiranjem lokalov in javnih prostorov.



Wisconsin, kjer so se tako kot v Michiganu podporniki predsednika Donalda Trumpa upirali maskam, imajo sedaj po 2000 okužb na dan, v Oklahomi in Missouriju po 1000, okužil pa se je tudi republikanski guverner Missourija Mike Parson, ki zavrača maske. Število primerov močno narašča tudi v Severni in Južni Dakoti, Kansasu in Iowi. Okužil se je tudi guverner Virginije Ralph Northam, ki podpira nošenje mask. Northam je zdravnik, ki se otepa kritik republikancev v državi zaradi omejitev, ki jih je uvedel v boju proti pandemiji.