V zdravstvenem domu brez dovoljenj izvajal samoplačniške alternativne terapije

Fizioterapevt razvojne ambulante Zdravstvenega doma Krško Christiano Medic je domnevno na delovnem mestu in med delovnim časom izvajal samoplačniške alternativne terapije, za kar menda ni imel potrebnih dovoljenj. Starše otrok je menda napeljeval, naj izberejo samoplačniško terapijo, na koncu pa jim menda ni izdal računa. Zadevo preiskujeta inšpektorat in policija.

Na nenavadne prakse fizioterapevta so na družbenih omrežjih in v anonimki opozorili nekateri starši otrok. Med drugim so zapisali, da jim Medic vsiljuje samoplačniške alternativne metode terapij, kot je kraniosakralna terapija. Terapije naj bi stale tudi več sto evrov, ob plačilu pa da niso prejeli računa. Tudi sicer je Medic z otroki menda ravnal grobo.

Direktor Zdravstvenega doma (ZD) Krško Matjaž Merhar je povedal, da so v preteklosti slišali nekatere pripombe na delo omenjenega fizioterapevta, vendar nobene konkretne, v zadnjem času pa se je število pritožb zelo povečalo.

Dovoljenje prejšnjega vodstva

Medic je po direktorjevih navedbah že leta 2022 ali že prej dobil dovoljenje prejšnjega vodstva, da v ambulanti v ZD izvaja kraniosakralno terapijo. Novo vodstvo, imenovano v začetku leta 2025, je na zadevo postalo pozorno septembra, ko je strokovna direktorica prejela anonimno pritožbo, da se v popoldanskem času v prostorih zdravstvenega doma izvajajo pridobitne komplementarne dejavnosti.

Vse, ki so imeli dovoljenje za opravljanje dodatnih dejavnosti, je strokovna direktorica po Merharjevih navedbah prosila za pojasnila. Med drugim je prejela pisni odgovor Medica, da opravlja samoplačniške storitve manualne terapije in kraniosakralne terapije, a da storitve izvaja zunaj uradnega delovnega časa in da ima zanje vsa ustrezna spričevala.

Zadevo je po direktorjevih besedah še isti mesec obravnaval kolegij strokovnega sveta zdravstvenega doma in zavzel stališče, da se v imenu in na račun zdravstvenega doma naj ne bi izvajale storitve, ki jih uradna medicina v okviru javnega zdravstva ne priznava. Oktobra so se zato z Medicem dogovorili, da bo do konca leta končal takšno dejavnost.

Novembra so nato v zdravstvenem domu dobili izredni inšpekcijski nadzor zdravstvenega inšpektorata, ker je ta pri pregledu spletne strani ZD ugotovil, da v ZD izvajajo tudi samoplačniško storitev kraniosakralne terapije. Inšpektorat je ugotovil, da zdravstveni dom nima dovoljenja za opravljanje omenjene dejavnosti, kot tudi, da Medic zanjo nima licence, zato je izdal prepoved opravljanja omenjene dejavnosti do pridobitve dovoljenja in ustrezne licence.

»Še isti dan smo gospodu Medicu prepovedali nadaljnje izvajanje takšnih terapij. Povedali smo mu tudi, da v prihodnje v imenu ZD Krško takšnih terapij ne bo mogel več izvajati. Ob tem pa je tudi sam zagotovil, da te dejavnosti ne bo več izvajal,« pravi Merhar. Kljub temu je marca letos vodstvo ZD prejelo anonimno prijavo, na podlagi katere so zbrali dokaze, da Medic sporne terapije izvaja še naprej. Zadevo so zato predali inšpektoratu in prijavili policiji.

»V ZD Krško smo od opravljenega inšpekcijskega nadzora novembra in od pogovora z gospodom Medicem menili, da kraniosakralne terapije v ZD ne izvaja več. Zato smo presenečeni in razočarani, kolikor se seveda sumi potrdijo,« pravi Merhar.

Pet anonimnih prijav

Na zdravstvenem inšpektoratu so v zvezi z delom Medica do zdaj prejeli pet anonimnih prijav. V njih so bila zapisana opozorila o izvajanju dejavnosti zdravilstva, zato inšpektorat preverja spoštovanje določb po zakonu o zdravilstvu in izpolnjevanje pogojev za opravljanje dela, so za STA navedli na inšpektoratu. Ker inšpekcijski postopek še poteka, podrobnejših informacij niso mogli posredovati.

Pritožbo proti delu fizioterapevta so konec marca prejeli tudi na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Nanašala se je na dvom o ustreznosti izvajanja samoplačniške storitve kraniosakralne terapije in na neizdajanje računov. V zvezi s tem so vodstvo zdravstvenega doma zaprosili za določene podatke, pri čemer so med drugim ugotovili, da Medic nima dovoljenja za izvajanje kraniosakralne terapije.

Medic zadeve ni želel komentirati.

Po navedbah direktorja Merharja fizioterapevt trenutno ne dela, ker je na dopustu, na vprašanje, kako bodo ukrepali, pa je dejal, da bo to odvisno predvsem od tega, kaj bodo ugotovili uradni organi. »Če se bodo sumi potrdili, bomo ravnali skladno z veljavno zakonodajo. Mogoči so različni ukrepi – od pisnega opozorila zaradi kršenja obveznosti iz delovnega razmerja, do odpovedi delovnega razmerja,« je dejal.